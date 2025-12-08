“ชัยวุฒิ” จ่อเปิดตัว “พรรครักชาติ” นั่งหัวหน้า-ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ 1 ดึงอินฟลูฯ ร่วมงานพรึบ

“ชัยวุฒิ” จ่อเปิดตัว “พรรครักชาติ” นั่งหัวหน้าพรรค-ลงสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับ 1 ดึงอินฟลูฯ ร่วมงานพรึบ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ในชื่อ “พรรครักชาติ” ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ที่สามย่าน มิตรทาวน์ (ลานด้านหน้า ทิม ฮอร์ตันส์) โดยจะมีอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วย อาทิ ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร อดีตผู้ประกวดมิสยูนิเวอร์ส, โฟล์ค ฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว นักแสดง, กอล์ฟ ทัศนัย ทองมี ผู้ประกาศข่าว และ ลูกกอล์ฟ ฐิติพันธุ์ เกยานนท์
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นายชัยวุฒิจะนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค และจะเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรค