สมรภูมิชายแดนเดือด! ทัพไทยใช้ F-16 โจมตี "บ้าน 3 หลัง" ฐานทหารกัมพูชา นาวิกฯ ตราดปะทะยึดพื้นที่ต่อเนื่อง

กองทัพไทยใช้กำลังทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบตอบโต้สถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดตราด โดยเครื่องบิน F-16 ได้ทิ้งระเบิดโจมตีที่ตั้งทหารกัมพูชาบริเวณ "บ้าน 3 หลัง" และพื้นที่กาสิโน เพื่อเปิดทางให้นาวิกโยธินเข้ายึดพื้นที่สำคัญ พร้อมสั่งปิดถนนสุขุมวิทและอพยพประชาชน 100% หลังพบการเสริมกำลังอาวุธหนักจากฝ่ายตรงข้าม
จากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราดทวีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพไทยได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดิน พร้อมสั่งอพยพประชาชน และปิดเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เสี่ยงภัย
ล่าสุด วันนี้ (11 ธ.ค.) เวลาประมาณ 15.55 น. มีรายงานว่า กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีการ ทิ้งระเบิดใส่ที่ตั้งของทหารกัมพูชา บริเวณบ้าน 3 หลัง และพื้นที่กาสิโนในบ้านหนองรี ตำบลชำราก เพื่อเปิดทางให้กองกำลังแนวหน้าเข้ายึดพื้นที่
หลังจาก F-16 ปฏิบัติการโจมตีแล้ว นาวาเอกธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้นำกำลัง ทหารนาวิกโยธินและทหารพราน เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อเข้ายึดฐานที่มั่น ซึ่งมีการ ปะทะด้วยปืนเล็กบนเขาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานว่า เมื่อเวลา 16.37 น. เรือหลวงเทพา ได้ยิงปืนใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการของทหารภาคพื้นดินในพื้นที่บ้านสามหลังอย่างต่อเนื่อง
จากสถานการณ์การสู้รบที่ดุเดือด ทางฝ่ายความมั่นคงได้ประกาศ ปิดถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ด่านตรวจบ้านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นต้นไป เพื่อกั้นไม่ให้รถยนต์เข้า-ออก ในพื้นที่ชายแดนครอบคลุมตำบลตะกาง ตำบลชำราก ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง และอีก 3 ตำบลในอำเภอคลองใหญ่
มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ชุดเก็บกู้ระเบิด (EOD) เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้ หัวลูกปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาตกในพื้นที่บ้านหนองรี ตำบลชำราก เมื่อเย็นวานนี้ จำนวน 5 ลูก โดยมีบางลูกฝังตัวอยู่ในถนนสุขุมวิท
ในขณะเดียวกัน ทางการได้สั่งให้ ประชาชนใน 3 ตำบลออกจากพื้นที่ 100% เนื่องจากมีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสริมกำลังและอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
รายงานระบุว่า หลังจากการโจมตีของ F-16 ฝ่ายกัมพูชาไม่มีการตอบโต้ด้วยกระสุนปืนคอหรือปืนใหญ่มายังฝั่งไทยอีก แต่ทางฝ่ายไทยยังคง ยิงปืนใหญ่สนับสนุน การเข้ายึดพื้นที่ของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง
มีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป