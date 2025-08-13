“สม รังสี” แฉแก๊งอาชญากรรมใต้ปีกฮุนเซน ทำรายได้ปีละ 19,000 ล้านดอลลาร์ ซื้อ F-16 ได้เกือบ 300 ลำ

“สม รังสี” แฉแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาภายใต้การคุ้มครองของพรรค CPP มีรายได้มหาศาลปีละ 19,000 ล้านดอลลาร์ (มากกว่า 6 แสนล้านบาท) หากยึดแล้วนำไปซื้อเครื่องบิน F-16 จะได้ถึง 292 ลำ
วันนี้ (13 ส.ค.) นายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Sam Rainsy ว่า รายได้ของอาชญากรในกัมพูชาอยู่ที่ 19,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี เครื่องบิน F-16 ลำใหม่มีราคา 65 ล้านดอลลาร์ 👉 19,000 ล้านดอลลาร์/65 ล้านดอลลาร์ หากเรายึดเงินจำนวนนี้จากอาชญากรในกัมพูชา เราจะสามารถซื้อเครื่องบิน F-16 ได้ประมาณ 292 ลำ
นายสม รังสี ระบุด้วยว่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2568: ABC Australia เผยแพร่บทความเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชา พร้อมเอกสาร 73 หน้าที่ค้นคว้าโดยสถาบันที่ปรึกษาด้านการวิจัยมนุษยธรรมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงชื่อของฮุนเซนและมหาเศรษฐีหลายคน ผู้นำพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) จำนวนมากเป็นผู้ปกป้องเครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศเพื่อระดมทุนเพื่อสนับสนุนอำนาจ โดยรวบรวมเงินจากอาชญากรรมประมาณ 12,500 ล้านดอลลาร์ ถึง 19,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี