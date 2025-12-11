ทภ.1 แจ้งคนไทยติดค้างกัมพูชา เข้าประเทศต้องผ่านการคัดกรอง หากพบมีความผิดถูกดําเนินคดี

วันที่ 11 ธ.ค. 68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 1 แจ้งข้อมูลคนไทยที่ติดค้างในกัมพูชา และต้องการจะเดินทางกลับเข้าประเทศ ต้องผ่านกระบวนการรับตัว และคัดกรอง ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบ NRM (คัดแยกเหยื่อ) โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.1 ออกถูกต้องตามกฎหมาย (มี passport หรือ border pass ยังไม่หมดอายุ)
1.2 ออกถูกต้องตามกฎหมาย (มี passport หรือ border pass แต่หมดอายุ)
1.3 ออกนอกประเทศผิดช่องทาง
2. ตรวจสอบการกระทำความผิด (หมายจับ หรือ case ID) หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.คลองลึก
2.1 มีความผิด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
2.2 ไม่มีความผิด ส่งตัวไปต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) โดยได้เลือกสถานที่ตั้งการคัดกรองไว้เพื่อพิจารณาเป็นที่ตั้ง ดังนี้
2.2.1 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
2.2.2 กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดสระแก้ว
2.2.3 สโมสรมณฑลทหารบกที่ 19 ต.ท่าเกษม อ.เมือง
โดยใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ดังนี้
1. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
2. สถานีตำรวจภูธรคลองลึก
3. ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12
4. อาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอ อรัญประเทศ
5. กองร้อยควบคุมฝูงชน
6. ตำรวจท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.30 น. คนไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ 100 คนที่เข้าไปทำงานในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้ทยอยเดินทางมาที่ด่าน ตม.กัมพูชา ฝั่งตรงข้ามด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรอทางการกัมพูชา ผลักดันเพื่อกลับเข้าประเทศไทย น่าจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยต่อไป