“ผบ.ทบ.” กำชับหน่วยชายแดนรักษาความพร้อม–ยึดผลประโยชน์ชาติ

พล.อ.พนา ลงพื้นที่กองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย เน้นปฏิบัติการสอดคล้องนโยบายรัฐบาลและกลาโหม ย้ำรักษาความพร้อมหน่วย–ยึดอธิปไตยและผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.68 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เดินทางไปติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ กองบังคับการกองกำลังบูรพา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านหนองจาน, บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านตาพระยา จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บังคับหน่วยระดับกองพันของหน่วยที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ชายแดน โดยได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละและอดทนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกได้ติดตามสถานการณ์ และรับทราบการปฏิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การมาพบปะผู้บังคับหน่วยระดับกองพันในครั้งนี้ ถือเป็นการนำความห่วงใยของกำลังพลกองทัพบกจากส่วนกลางและหน่วยขึ้นตรงมามอบให้กับกำลังพลแนวหน้า โดยขอให้ผู้บังคับหน่วยสำรวจและดำรงความพร้อมของหน่วยตามแผนปฏิบัติของกองทัพบก เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันขอให้ติดตามนโยบายและผลการประชุมหารือในเวทีระดับต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ อาทิ ผลการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา เมื่อ 10 ก.ย.68 ที่ผ่านมา ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน นำร่องบ้านหนองจานโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา เพื่อวางแผนการปฏิบัติให้สอดคล้อง โดยยึดถืออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงว่ากัมพูชายังคงละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ชายแดน เพื่อรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ได้นำเสนอในเวทีโลกและประท้วงผ่านกลไกต่างๆ ต่อไป
ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการกำกับดูแลกำลังพลในทุกระดับ โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับหน่วยต้องให้ความสำคัญในมาตรการพิทักษ์กำลังรบในทุกมิติ และพิจารณาผลัดเปลี่ยนกำลังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กำลังพลได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา