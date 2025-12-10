“แม่ทัพกุ้ง” เยี่ยมทหารบาดเจ็บ รพ.ใน จ.สุรินทร์ พร้อมให้กำลังใจทหารที่กำลังสู้รบหน้าแนว คาดกัมพูชาหวังยิง BM-21 ใส่ รพ.แต่พลาดเป้า ระบุ “ผบ.ทบ.” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ทภ.1-ทภ.2
เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหลังจากนั้นให้สัมกาษณ์ว่า วันนี้เป็นผู้แทนของ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกมาเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บ ซึ่งทหารทุกนายมีกำลังใจดี และอยากจะรีบหายจากอาการบาดเจ็บและกลับไปช่วยพี่ๆ น้องๆ ในสนาม โดยวันนี้ พล.อ.พนาก็เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการทางทหารในการยึดคืนพื้นที่เรามีแผนอยู่แล้ว ก็คงเดินไปตามแผนนั้น ซึ่งเหมือนในการสู้รบครั้งที่แล้ว และกำลังพลที่ปฏิบัติก็ยังเป็นส่วนเดิม ซึ่งมีความพร้อม อย่างไรก็ตาม ก็พยายามให้สูญเสียน้อยที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน
เมื่อถามว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลพนมดงรักใช่หรือไม่ พล.ท.บุญสินระบุว่า บังเอิญว่ามี BM-21 ตกลงมาใกล้ๆ รพ.ซึ่งเป็นห่วงอากาศยาน กลัวว่าร่อนลงมาแล้วจะไม่ปลอดภัย ในส่วนของความเสียหายก็ยังไม่มี เนื่องจากเป็นการตกใกล้ๆ แต่เขาก็พยายามจะยิงที่โรงพยาบาลเรา ซึ่งเราก็ต้องเก็บหลักฐานไว้ประท้วงนานาชาติต่อไป
โดยยืนยันว่าที่โรงพยาบาลพนมดงรักเป็นเป้าหมายที่เขาพยายามจะโจมตีแต่เขายิงผิดพลาดเป้าไป