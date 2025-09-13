“ผบ.ทบ.” ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรนารี ติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคอีสาน ย้ำหน่วยต้องพร้อม–ใส่ใจสวัสดิภาพกำลังพล

พล.อ.พนา ลงพื้นที่ชายแดน ศรีสะเกษ–สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยฉก.กองกำลังสุรนารี ขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ย้ำดูแลในทุกมิติ ควบคู่เตรียมพร้อมหน่วยเสมอ พร้อมให้รวบรวมหลักฐานการละเมิดหยุดยิงของกัมพูชา เพื่อผลักดันผ่านกลไกระดับต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.68 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในภาพรวมและการปฏิบัติที่สำคัญของหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรนารี ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ก่อนพบปะผู้บังคับหน่วยระดับกองพันที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่
ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า วันนี้คณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกมีความตั้งใจที่จะนำความห่วงใยมามอบให้กับกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามอยู่ในขณะนี้ ซึ่งด้วยสถานการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กำลังพลทุกนายสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง เสียสละและอดทนได้เป็นอย่างดี ขอให้ผู้บังคับหน่วยดำรงความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ภายใต้ความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและผลการหารือในเวทีระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำมาขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากรายงานของหน่วยในพื้นที่ที่ยังคงพบการปฏิบัติการทางทหารหรือการกระทำของฝ่ายตรงข้ามที่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจพบทุ่นระเบิด และการบินลาดตระเวนของอากาศยานไร้คนขับ ขอให้หน่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อประกอบหลักฐานให้กับกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปขยายผลหรือเรียกร้องในกลไกระดับต่างๆ ในโอกาสต่อไป
ในส่วนของการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลและใส่ใจกำลังพลในทุกระดับ พร้อมพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการกำลังพล ให้มีการผลัดเปลี่ยนกำลังอย่างเหมาะสม เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้กลับไปพบปะครอบครัวและคลายความกังวลใจระหว่างกัน รวมทั้งให้ความสำคัญในมาตรการพิทักษ์กำลังรบ ผ่านการประเมินสุขภาพของกำลังพลในทุกมิติ โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งถือเป็นภารกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความกดดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาสภาพจิตใจ และป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหากพบความเสี่ยงขอให้หน่วยได้ประสานไปยังหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ เพื่อร่วมประเมินและนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว