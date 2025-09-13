กองทัพภาคที่ 2 พบโดรนเขมร 12 ลำ ตัดสัญญาณได้ 6 ลำ ทั้งสองฝ่ายยังวางกำลังตามแนวที่มั่น

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน 13 ก.ย.พบโดรนกัมพูชา 4 ครั้ง 12 ลำ ตัดสัญญาณได้ 6 ลำ ทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่น ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุด ติดตามความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้าม เตรียมพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม
ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ ตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่แนวชายแดน จำนวน 4 ครั้ง รวม 12 ลำ สามารถตัดการควบคุมสัญญาณได้ 6 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 โดย จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดช่างจิตอาสา จาก บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสาเข้าซ่อมแซมสถานศึกษา การดำเนินงาน ติดตั้งฝ้าเพดานนอกอาคารเรียน, ติดตั้งหลอดไฟ, ทำความสะอาดพื้นอาคาร, ทาสีประตูและผนังอาคาร ความคืบหน้าการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ 50 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 2 (โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23) ผู้บังคับหน่วย พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เยี่ยมติดตามให้กำลังใจ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ครอบครัว พลฯอดิศร ป้อมกลาง ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนฯ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน หารือแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัว “แบบบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน” ณ บ้านบุไท ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง