ทภ.2 สรุปสถานการณ์สู้รบแนวชายแดน พบกัมพูชาก่อกระสอบทราย-ใช้ท่อนไม้ปรับปรุงที่มั่นบางพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 5 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) ระบุว่า สถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา มีการก่อกระสอบทรายและใช้ท่อนไม้ปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่ และตรวจพบโดรน 6 ลำ ปัจจุบันกองกำลัง ทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชน จากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดรวม จำนวน 192 คน เนื่องจากมีความวิตกกังวล และยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.24 รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากครอบครัวประชาชน จ.อุดรธานี เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ประสบผลกระทบจากสถานการณ์ฯ และส่งพลังใจถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีกำลังพลจิตอาสา ช่วยในการขนย้ายสิ่งของบริจาค ณ มทบ.24
ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25, ศอ.จอส.พระราชทาน จ.สุรินทร์ พล.ต.ไชยนคร กิจคณะ ผบ.มทบ.25/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25, จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยการสู้รบตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ในกรณีเสียชีวิต รายละ 8 ล้านบาท จำนวน 2 ราย โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ และกรมการปกครอง ได้มอบชุดปฏิบัติหน้าที่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 50 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน