ทภ.2 เผยสถานการณ์ชายแดนตรวจพบโดรนกัมพูชา 4 ลำ พบการปรับปรุงที่พักอาศัยบางพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 7 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) ระบุว่า.สถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรน 4 ลำ และตรวจพบการปรับปรุงที่พักอาศัยในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดรวม 83 คน เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25 ร่วมกับ บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณ สิ่งของอุปกรณ์ และทีมช่างจิตอาสา โดยมีกำลังพลจิตอาสา, จิตอาสา 904, จิตอาสาพระราชทาน, ประชาชนจิตอาสา และชุดช่างในพื้นที่ เข้าดำเนินการประมาณการ และเข้าซ่อมแซมโรงเรียนบ้านโคกกรม ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฯ ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้อาคารเรียน ระบบไฟฟ้า, ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในการซ่อมแซมเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายสำหรับครู อาจารย์ นักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม ต.จีกแดก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็น ความจริง