เดินเกมเร็ว! “กองทัพภาคที่ 2” นำนักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ รพ.พนมดงรัก หลังพบลูกกระสุนจรวด BM-21 ใกล้พื้นที่เช้านี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



(10 ธ.ค. 68) เวลา 10.00 น. พันเอก สมเด็จ พวงผกา หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก วินัย บุญวิจิตร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2 อำนวยความสะดวก นายโจนาธาน เฮด (Jonathan Head) ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ BBC News (บีบีซี) ลงดูพื้นที่ศูนย์อพยพจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลพนมดงรัก และบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากกระสุน BM-21 โดยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในบังเกอร์หลบภัย และตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสุรินทร์

















