ทภ.2 ชี้กระสุน BM-21 ตกห่าง รพ.พนมดงรักกว่า 1 กม. เร่งอพยพบุคลากร-ผู้ป่วยสู่พื้นที่ปลอดภัย

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีกระสุน BM-21 ตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรัก ยืนยันจุดตกอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร แต่ยังประเมินว่าเป็นความเสี่ยง จึงรีบสั่งแจ้งเตือนและอพยพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที
วันนี้ (10 ธ.ค.) เพจ "กองทัพภาคที่ 2" ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นกระสุน BM-21 ตกในพื้นที่พนมดงรัก โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“เรื่องกระสุน BM-21 ตกในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรัก จากการตรวจสอบกับหน่วยในพื้นที่โดยละเอียดแล้วพบว่าตำบลกระสุนตกอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพนมดงรักไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร จากการประเมินของกองทัพภาคที่ 2 แล้วเป็นความเสี่ยง จึงต้องรีบแจ้งเตือนให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเจ็บเข้าที่ปลอดภัย“