ทหาร-ตร.พนมดงรักลงพื้นที่ หลังกัมพูชายิง BM-21 ตกในพื้นที่ชุมชน พบสะเก็ดระเบิดกระจายหลายจุด

ทหาร-ตร.พนมดงรักลงพื้นที่ หลังจากกัมพูชาได้ยิง BM-21 กว่า 50 นัดมาตกในพื้นที่ชุมชน พบสะเก็ดระเบิดกระจายหลายจุด
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 10 ธ.ค. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนมดงรักลงพื้นที่
ตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งว่ามีจรวด BM-21 ตกลงพื้นที่ชาวบ้านใน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลังกัมพูชายิงบีเอ็ม 21 กว่า 50 ลูกตกเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย
ด้านเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบวัตถุเป็นสะเก็ดระเบิด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนจุดอื่นยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพราะอยู่ในช่วงการปะทะ และอยู่แนววิถีกระสุน ต้องรอให้สถานการณ์สงบลงกว่านี้ถึงสามารถสำรวจความเสียหายรอบพื้นที่ในชุมชนอำเภอพนมดงรัก