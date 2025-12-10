ด่านชีวิตใกล้แนวรบ! พาราเมดิก-แพทย์ทหารปฏิบัติการฉุกเฉินท่ามกลางแรงระเบิด

กลางพื้นที่สู้รบที่เสียงระเบิดดังไม่หยุด ทีมพาราเมดิก EMT-EMR ยังคงตั้งจุดปฐมพยาบาลใน รพ.สต.ใกล้แนวหน้า ทำหน้าที่รับ-ส่งต่อผู้บาดเจ็บและผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อยื้อชีวิตทหารที่ได้รับบาดเจ็บ แม้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่พวกเขายังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ลังเล
วันนี้ (10 ธ.ค.) นายการันต์ ศรีวัฒนบูรพา อดีตผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยถึงความลำบากของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่แนวหน้าปฏิบัติงานอยู่ใน รพ.สต.ใกล้แนวรบ ซึ่งถูกใช้เป็นจุดส่งต่อผู้บาดเจ็บจากแนวหน้า แพทย์ทหารต้องผ่าตัดเจาะคอฉุกเฉินท่ามกลางเสียงระเบิดที่ตกใกล้ๆ โดยมีพาราเมดิกและนายสิบเสนารักษ์ช่วยประคับประคองสถานการณ์อย่างสุดความสามารถ โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ณ เวลานี้ที่เรากำลังนอนหลับสบาย มีน้องๆ พาราเมดิก EMT EMR คนหนุ่มสาว เกือบสิบคน เสี่ยงตายเอาตัวเองเข้าไปตั้งจุดปฐมพยาบาลที่ รพ.สต.แห่งหนึ่งใกล้กับแนวรบที่ทุกคนควรต้องอพยพออกมา แต่กลายเป็นว่าที่นี่คือจุดส่งต่อสำคัญ ที่ต้องรับกำลังพลที่บาดเจ็บจากแนวหน้า แพทย์ทหารหนุ่มต้องผ่าตัดเจาะคอฉุกเฉินให้แก่กำลังพลเพื่อรักษาชีวิต สถานการณ์ตรงหน้าก็มีเพียงน้องพาราเมดิก EMT นายสิบเสนารักษ์ เป็นผู้ช่วยทำหัตถการ ไปพร้อมกับเสียงระเบิดที่ตกห่างไปไม่กี่ร้อยเมตร
คารวะหัวใจทุกท่าน พวกเขาควรได้เหรียญกล้าหาญ"