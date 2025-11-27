ทหารเรือส่งเรือลาดตระเวน ช่วยนักท่องต่างชาติล้มกระโหลกแตกบนเกาะกูด นำส่งโรงพยาบาลผ่าตัดด่วน

กปช.จต. ส่งหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน รับผู้ป่วยต่างชาติ บนเกาะกูด ประสบอุบัติเหตุล้มกะโหลกแตก เขาผ่าตัดด่วนที่รพ.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย.68 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดย พล.ร.ต. ชรัมม์ภากร พรหมภากร. รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) ได้รับแจ้งจากศรชล.ภาค 1 ว่าทางโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ตราด ขอรับการสนับสนุน หมู่เรือ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) รับผู้ป่วยชาวต่างชาติล้มศีรษะกะโหลกแตก ปวดขาข้างขวาเดินลงน้ำหนักไม่ได้ ต้องรับการผ่าตัดด่วน ที่ท่าเทียบเรือ อ่าวใหญ่ อ.เกาะกูด และส่งผู้ป่วย ท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 (ฐตร.ทรภ.1)
จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.ร.ต. ชรัมม์ภากร ได้สั่งการให้หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน จัดเรือ ต.228 เดินทางไปรับผู้ป่วย ที่ท่าเรืออ่าวใหญ่ ก.กูด เพื่อนำส่งที่ท่าเรือ ฐตร.ทรภ.1 ตามขั้นตอนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)