ไลน์เด้งกลางสภา! แจ้งอนุทิน ‘ทรัมป์’ พร้อมยกหูคุยไทย-กัมพูชา ขอให้หยุดยิง

ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาวาระ 2 แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ถูกจับภาพขณะตรวจข้อความไลน์แจ้งข่าวด่วนว่า “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมยกหูโทร.หาผู้นำไทย-กัมพูชาเพื่อขอให้ยุติการยิง โดยนายกฯ ระบุว่าได้โทร.กลับพูดคุยราว 3 นาที แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่ผู้ส่งข้อความคาดว่าเป็น น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
วันนี้ (10 ธ.ค. 68) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในวาระ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หยิบโทรศัพท์มือถือมาดู
โดยภายในจอโทรศัพท์มือถือมีข้อความจากแอปพลิเคชันไลน์ ในลักษณะข่าวมายังนายกรัฐมนตรีว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะยกหูหาผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาให้หยุดยิง โดยนายกฯ ได้โทร.กลับไปคุยรายละเอียดประมาณ 3 นาทีกว่าๆ แต่ไม่ได้ปรากฏข้อความคุยรายละเอียดใดๆ ในเรื่องนี้กันต่อ
ทั้งนี้ จากภาพที่ปรากฏ ชื่อที่ส่งข้อความเข้ามาถึงนายอนุทินจากแอปพลิเคชันไลน์ คาดว่าจะเป็น น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ