“พ.อ.กิตติพงษ์” โพสต์เดือด เตือนคนวิจารณ์กองทัพ ไม่เคยผ่านสนามจริง อย่าตัดสินชีวิตทหาร

ผู้อำนวยการกองจัดการเคลื่อนย้าย ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบกโพสต์สะท้อนมุมมองคนในเครื่องแบบ ชี้ผู้ไม่เคยผ่านการฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไม่ควรวิจารณ์งานทหาร
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พ.อ.กิตติพงษ์ สัจจกุลนุกิจ ผู้อำนวยการกองจัดการเคลื่อนย้าย ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อกระแสวิจารณ์การฝึกและการทำงานของทหาร โดยระบุว่า
"ไม่อยากเรียน ร.ด., หนีเกณฑ์ทหาร, ไม่เคยไปเหยียบภูมิประเทศตามแนวชายแดนสักครั้ง อย่ามาทำเป็นกูรูสู่รู้วิจารณ์การรบที่ทหารเขาเรียน เขาฝึก เขารบมาเกือบทั้งชีวิต"
ในโพสต์ดังกล่าวผู้โพสต์ย้ำว่า การฝึกและระเบียบวินัยของทหารเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการหล่อหลอมมาตลอดชีวิต พร้อมขอให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ภาคสนามจริงอย่าตัดสินหรือดูแคลนบทบาทของทหารซึ่งทำหน้าที่ปกป้องประเทศ
ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อกว่า 1.5 พันครั้ง