เมินสัญญา! เชลยเขมรที่ถูกปล่อยตัวเมื่อ ส.ค.กลับสู่แนวหน้าแล้ว แถมสื่อยกย่องเป็นวีรบุรุษ

เชลยศึกกัมพูชาที่ถูกทหารไทยจับและปล่อยกลับเมื่อเดือน ส.ค.เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ได้กลับสู่แนวหน้าอีกครั้ง แม้เซ็นสัญญากับกองทัพไทยไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปรบอีก
วันที่ 16 พ.ย. เพจ “กองทัพบกทันกระแส” ได้โพสต์ภาพของนายลิม ซัมเอ็ง ทหารกัมพูชาที่ถูกทหารไทยจับกุมเป็นเชลยและส่งตัวกลับกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งล่าสุดนายลิม ซัมเอ็ง ได้กลับเข้ากองทัพกัมพูชาแล้ว และสื่อกัมพูชาก็ยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษ
แม้ว่าก่อนได้รับการปล่อยตัว นายลิม ซัมเอ็ง ได้เซ็นสัญญากับกองทัพไทยไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปรบอีก
“เขมรไม่สนสัญญาอะไรทั้งนั้น เชลยศึกที่ไทยปล่อยตัว (ส.ค. 68) เซ็นสัญญา ไม่กลับมารบไว้ ล่าสุด ออกข่าวเป็นฮีโร่ กลับเข้าสู่หน้าแนว
“ลายเซ็นก็แค่น้ำหมึก” เพจ “กองทัพบกทันกระแส” ระบุ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.เวลา 19.47 น. เพจเฟซบุ๊กสำนักข่าว Fresh News Daily ได้โพสต์ภาพของนายลิม ซัมเอ็ง ในเครื่องแบบทหารนั่งอยู่ในบังเกอร์ พร้อมระบุข้อความว่า “คุณจำ ลิม ซัมเอ็ง วีรบุรุษทหารของเราได้ไหม? เขาถูกทหารไทยจับตัวและปล่อยตัวกลับมา แต่ตอนนี้เขากำลังฟื้นตัวและกลับสู่แนวหน้าอีกครั้ง
“นี่คือจิตวิญญาณที่กล้าหาญที่สุดของวีรบุรุษทหารกัมพูชา ผู้ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ”