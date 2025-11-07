อึ้ง! 7 เชลยศึกกัมพูชาขอทำฟันทั้งปากก่อนกลับบ้าน ค่าใช้จ่ายตกหัวละ 1 หมื่น

สะพัด 7 จาก 18 เชลยศึกกัมพูชา ขอทำฟันทั้งปากก่อนส่งตัวกลับประเทศ ทหารไทยรายงานผู้บังคับบัญชาแจ้งค่าใช้จ่ายตกรายละ 10,000 กว่าบาท จึงบอกกลับให้ทั้ง 7 เชลยกลับไปทำฟันที่บ้านตัวเอง
วันนี้(7 พ.ย.) มีรายงานความคืบหน้าการปล่อยตัวเชลยศึก 18 นายคืนให้กัมพูชา ตามเงื่อนไขการถอนอาวุธหนักระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกัมพูชาต้องไม่ขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน 5 พื้นที่ชายแดน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 10 พ.ย. 68 เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่ต้องแล้วเสร็จในวันที่ 21 พ.ย.
ซึ่งหากกัมพูชาสามารถดําเนินการได้ภายในวันที่ 10 พ.ย. ฝ่ายไทยก็จะปล่อยตัวเชลยศึกทั้ง 18 นาย โดยผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่สหประชาชาติ (UNSC) และคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ฝ่ายไทย มาร่วมสังเกตการณ์ จากนั้นจะนำตัวออกจากพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ไปยังพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด(กป.ชต.) จ.จันทบุรี พักค้าง 1 คืน วันรุ่งขึ้นจึงนำตัวไปยังบริเวณหน้าด่านศุลกากรหรือตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จ.จันทบุรี เพื่อส่งมอบให้กัมพูชาในวันที่ 12 พ.ย. 68
ล่าสุด มีรายงานว่า เชลยศึกกัมพูชา 7 จาก 18 นาย ได้ร้องขอทําฟันให้เสร็จก่อนกลับประเทศ โดยทางทหารไทยได้ทําเรื่องมาสอบถามผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สอบถามว่าจะทําคนละกี่ซี่ ได้รับแจ้งว่าทําทั้งปาก คาดว่าจะมีรายจ่ายคนละประมาณ 10,000 กว่าบาท ทางผู้บังคับบัญชาจึงแจ้งว่าให้เชลยศึกกลับไปทำฟันที่บ้านของตัวเองในกัมพูชาดีกว่า