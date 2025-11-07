ไทยเตรียมส่ง 18 เชลยศึกกัมพูชาคืน หากทำตามเงื่อนไขสำเร็จ – เผยขั้นตอนเข้ม พร้อมเบรกขอ "ทำฟันยกแผง"

เปิดขั้นตอนส่งมอบเข้มข้น ไทยเตรียมปล่อย 18 เชลยศึกกัมพูชา 12 พ.ย. นี้ แลกถอนอาวุธ-เคลียร์ทุ่นระเบิด! 7 นายขอทำฟันทั้งปากก่อนกลับ ผู้บังคับบัญชาสั่งเบรกให้กลับไปทำที่บ้านเกิด
ความคืบหน้ากรณีการเตรียมส่งตัวเชลยศึกชาวกัมพูชาจำนวน 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวโดยกองทัพบกไทย หลังเหตุปะทะบริเวณชายแดน มีแนวโน้มที่การส่งตัวจะเกิดขึ้นได้ตามข้อตกลง โดยฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการส่งมอบทันทีที่ฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในเฟสแรก
การปล่อยตัวเชลยศึกทั้ง 18 นาย จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาดำเนินการตามเงื่อนไขหลักใน เฟสที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย:
การถอนอาวุธหนัก ออกจากพื้นที่ชายแดนที่กำหนด
การเปิดทางให้ไทยเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด ในพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง
ล่าสุด มีรายงานว่า กัมพูชาได้ดำเนินการถอนอาวุธหนักในเฟสที่ 1 แล้วเสร็จ และได้ยืนยันกับฝ่ายไทยว่าจะสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่เคยแจ้งไว้คือ 21 พฤศจิกายน หากเป็นไปตามนี้จริง ฝ่ายไทยพร้อมจะส่งตัวเชลยศึกตามสัญญา
สำหรับ ขั้นตอนการส่งตัวว่า หากเงื่อนไขบรรลุผล ฝ่ายไทยจะดำเนินการส่งมอบเชลยศึกในวันที่ 12 พฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
ก่อนการส่งตัว จะมีการตรวจสุขภาพเชลยศึกอย่างละเอียด
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) และคณะผู้แทนอาเซียน (AOT) ฝ่ายไทย จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการส่งมอบ
จะมีการเคลื่อนย้ายเชลยศึกจากพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ไปยังพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กป.ชต.) ที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อพักค้างคืน 1 คืน
ในวันรุ่งขึ้น จะนำตัวไปยังบริเวณหน้าด่านศุลกากร หรือตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด เพื่อส่งมอบให้แก่ฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ในระหว่างการเตรียมการส่งตัว มีรายงานกรณีพิเศษเกิดขึ้น เมื่อเชลยศึกกัมพูชาจำนวน 7 นาย ได้ยื่นเรื่องร้องขอให้ทหารไทย "ทำฟันให้เสร็จ" ก่อนการส่งตัวกลับประเทศ โดยเจ้าหน้าที่สอบถามทราบว่าเป็นการขอทำฟัน "ทั้งปาก" ซึ่งคาดการณ์ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาทต่อคน อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาได้ตัดสินใจแจ้งกลับไปยังเชลยศึกว่า ให้กลับไปดำเนินการทำฟันที่ประเทศของตนเอง