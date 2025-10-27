“สว.สวัสดิ์” เตือนอย่าไว้ใจ "ฮุนเซน" โชว์ถอนอาวุธ ต้องตรวจสอบให้ชัด ทำตามทุกข้อตกลงก่อน ค่อยปล่อย 18 เชลย

“สวัสดิ์” ประธาน กมธ.ทหาร วุฒิสภา แนะ อย่าวางใจ “เขมร” หลัง “ฮุน เซน” ไลฟ์โชว์ถอนอาวุธหนักแล้ว ชี้ ต้องตรวจสอบให้ชัด กัมพูชาทำตามข้อตกลงครบก่อน ค่อยปล่อย 18 เชลยศึก ยืนยัน “ไทย” ไม่เสียเปรียบ เชื่อ ทหารในพื้นที่คุมได้
วันนี้ (27 ต.ค. 2568) พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึง ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ถ่ายทอดสดการย้ายยุทโธปกรณ์ และอาวุธหนักบางส่วนของกองทัพกัมพูชา ว่า ถ้าเป็นการถอนจริงก็เป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะตามแนวชายเกิดความสงบเรียบร้อย แต่ต้องไม่ไว้วางใจกัมพูชา เราต้องมีการตรวจสอบ มีการเช็กกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข่าว อาจจะถอนเพื่อเป็นภาพข่าวหรือไม่ ถอนจริงไหม คืออย่าไปไว้วางใจเต็มที่
ส่วนการถอนยุทโธปกรณ์ครั้งนี้ อาจจะนำไปสู่การปล่อยตัวเชลยศึก 18 คนหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า ต้องให้กัมพูชาทำตามข้อตกลงให้ครบถ้วนก่อนตามกระบวนการ เราถึงยอมปล่อย ถ้าเป็นไปตามข้อตกลง เป็นไปตามกติกาก็ไม่มีปัญหา แต่ที่สำคัญคือเขาต้องทำด้วยความจริงใจและเกิดขึ้นจริงก่อน
“จุดที่จะวัดได้ว่ากัมพูชาจะทำตามข้อตกลง ก็ต้องไปตรวจสอบข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆ ผมมั่นใจว่าทหารในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เราน่าจะไม่เสียเปรียบ”