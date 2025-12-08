“กิตติ”รับเคยคบกับ “นัทปง” 2 ปีก่อนเลิกได้ 1 เดือน เผยไม่ได้อยู่เหตุการณ์ กลับถูกมองเป็นฆาตกร

“กิตติ” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับเป็นแฟน “นัทปง” 2 ปี เลิกราได้ 1 เดือน ย้ำไม่ได้หนี ช้ำถูกสังคมมองเป็นฆาตกรทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
จากกรณีที่ตำรวจมีการควบคุมตัว นายกิตติ” ผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต นายณัฐวุฒิ ปงลังการ หรือ “นัทปง” ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามเปิดใจหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเจ้าตัวยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีตามที่หลายคนเข้าใจ แต่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ จึงยังไม่พร้อมให้ข้อมูล ซึ่งช่วงที่ไปร่วมงานศพก็พบกับผู้สื่อข่าวช่อง 8 กลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิต โดยระบุว่าตนอยู่กับ “พี่ต้น” ตลอด ไม่เคยหลบไปไหน แต่กลับมีข่าวว่าเจ้าตัวหนี จึงต้องการชี้แจงเพื่อแก้ไขความเข้าใจสังคม
นายกิตติ ยอมรับว่า ตนและ “นัท” มีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนมานานกว่า 2 ปี และสนิทกันมาก กระทั่งเพิ่งเลิกลากันไปเพียง 1 เดือน ก่อนเกิดเหตุเสียชีวิต จึงยิ่งรู้สึกสะเทือนใจเมื่อทราบข่าว โดยเชื่อว่านัทไม่น่าเป็นคนทำร้ายตัวเอง และส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องอาการซึมเศร้าของผู้เสียชีวิต แต่อยากยืนยันว่าไม่รู้จัก “บิ๊ก” แฟนใหม่ของนัทมาก่อน เพิ่งทราบหลังข่าวแพร่กระจายว่ามีบุคคลดังกล่าวอยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ตนไปหานัทจะพบพี่ต้นอยู่ด้วยเสมอ และตนเป็นหนึ่งในคนที่รู้รหัสเข้าบ้านของนัท โดยได้ให้การเรื่องยาและรายละเอียดทั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนแล้ว
กิตติ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะต้องการยืนยันว่าไม่ได้คิดจะหลบหนี และไม่ได้เป็นต้นเหตุการตายของแฟนเก่า พร้อมฝากสังคมอย่าตัดสินตนว่าเป็นฆาตกรทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ส่วนประเด็นไซยาไนด์ ตนไม่ได้เอายาไปจับกรอกปากเขา เหตุการณ์ทั้งหมดคือเรื่องระหว่างพี่นัทกับแฟนใหม่คือบิ๊ก ไม่ใช่ตน อย่างไรก็ตามตอนนี้ตนให้ข้อมูลกับตำรวจทั้งหมดแล้ว ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยกับการให้ปากคำทั้งวัน และอยากกลับไปพักผ่อน และยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเฉยๆ แล้ว แต่เสียใจกับภาพที่สังคมมองตนในทางลบ