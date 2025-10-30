มินิบัสหัวหิน–ปราณฯ ลื่นชนเสาไฟ “ช่องเขาด่าง” นักเรียน รด.เจ็บ 8 ราย รถพังยับ ตร.แจ้งข้อหาขับประมาท

ประจวบคีรีขันธ์ – รถมินิบัสสายหัวหิน–ปราณบุรี รับนักเรียน รด.จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี กลับโรงเรียน ระหว่างทางลง “ช่องเขาด่าง” ถนนลื่นจากฝนตก รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและป้ายข้างทาง นักเรียนบาดเจ็บรวม 8 ราย ส่วนรถพังเสียหายหนัก ตำรวจตั้งข้อหาคนขับขับรถโดยประมาท และทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย
วันนี้ (30 ต.ค. 2568) เวลา 18.00 น. ร.ต.ท.ธีรุจน์ จันทร์แก้ว ร้อยเวรสอบสวน สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถมินิบัสสีส้ม ลื่นไถลชนเสาไฟฟ้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนสายหัวหิน–หนองพลับ ช่วงทางลง ช่องเขาด่าง หลังรับแจ้งจึงประสาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างหัวหิน เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบรถมินิบัสหัวหิน–ปราณบุรี หมายเลขข้างรถ 1774-4ทะเบียนป้ายเหลือง 10-0400 ประจวบคีรีขันธ์ สภาพพังเสียหายหนัก ล้อหน้าหลุดจากเพลาภายในมีนักเรียน รด. โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จำนวน 12 คน ได้รับบาดเจ็บรวม 8 ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวหินโดยมีอาจารย์ของโรงเรียนไปดูแลและประสานผู้ปกครองให้ทราบ
จากการสอบสวนทราบชื่อคนขับคือ นายวิทยา อ่อนกลิ่น อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 610 บ้านเอื้ออาทร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ไปรับนักเรียน รด. โรงเรียนหัวหิน 12 คน ไปฝึกภาคสนามที่วิทยาลัยเกษตรกรรม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกจึงขับรถพากลับโรงเรียน โดยขณะลงทางโค้งบริเวณช่องเขาด่าง มีฝนตก ถนนลื่น และมีรถเก๋งวิ่งอยู่ด้านหน้า ทำให้ต้องแตะเบรกตลอดเวลา จนรถเสียหลักลื่นไถลพุ่งชนเสาไฟฟ้าและป้ายข้างทาง
นายวิทยา ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถเร็ว เพราะเป็นทางลงเขาและรู้เส้นทางเป็นอย่างดี โดยรถคันดังกล่าววิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างหัวหิน–ปราณบุรี มานานกว่า 30 ปี มีการตรวจสภาพและทำประกัน พ.ร.บ. ประเภท 3 ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรก
เบื้องต้น ร.ต.ท.ธีรุจน์ จันทร์แก้ว พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ระบุว่า ได้ตั้งข้อหาเบื้องต้น ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป