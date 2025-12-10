“ฮุนเซน” ขอชาวกัมพูชาทำ “ข้าวเม่า” ส่งให้ทหารแนวหน้าเพื่อกินยามออกรบ เอาชนะผู้รุกราน

“ฮุนเซน” โพสต์ให้กำลังใจทหารและชาวกัมพูชาที่ต้องอพยพ เผยทหารจากแนวหน้าส่งข้อความบอกอยากได้ “ข้าวเม่า” ดีกว่าบะหมี่ ซึ่งตนก็เห็นด้วย จึงขอให้ชาวกัมพูชาเกี่ยวข้าวใหม่มาทำข้าวเม่า หรือซื้อข้าวเม่าส่งไปให้ทหารที่ชายแดน โวกินข้าวเม่าจากข้าวใหม่เพื่อเอาชนะผู้รุกราน
วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.32 น. ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “ขอฝากความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อกองกำลังติดอาวุธทุกประเภทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และยังคงยืนหยัดอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินอันทรงเกียรติ ต่อสู้กับผู้รุกรานที่ล่วงละเมิดอธิปไตย
ขอร่วมเป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ลี้ภัยที่ต้องพลัดถิ่นเพราะการรุกราน
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินทุนผ่านรัฐบาล รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ไปมอบให้โดยตรงแก่กองกำลังติดอาวุธและพี่น้องผู้ลี้ภัย
มีทหารคนหนึ่งที่ส่งข้อความจากแนวหน้า ขอความช่วยเหลือเป็นข้าวเม่า (อัมบ็อก) ดีกว่าบะหมี่ ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผล แต่การมอบบะหมี่ยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับการเพิ่มเติมข้าวเม่าให้ด้วย
ขณะนี้มีการเกี่ยวข้าวใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันซื้อข้าวเพื่อทำข้าวเม่า หรือช่วยซื้อข้าวเม่าจากชาวบ้าน เพื่อนำไปมอบให้ทหารหรือผู้ลี้ภัย
สำหรับการบรรจุ ควรบรรจุเป็นห่อ 1 กิโลกรัม หรือ 2 กิโลกรัม เพื่อให้ทหารแต่ละนายสามารถพกติดตัวได้ หากบรรจุเป็นกระสอบหรือกล่องใหญ่ จะลำบากต่อการลำเลียงและแจกจ่ายในแนวหน้า
กินข้าวเม่าจากข้าวใหม่ เพื่อออกสู้รบและเอาชนะผู้รุกราน” นายฮุนเซนระบุ