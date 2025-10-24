"เจ๊เอ๋" ไม่ทน! เปิดฉากชนดรามา "กัน จอมพลัง" ยันเห็นผลงานช่วยทหารชายแดนจริง

จากกระแสดรามามูลนิธิ "กัน จอมพลัง" ล่าสุด "เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี" ออกมาโพสต์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ยืนยันสนับสนุนเพราะเห็น "กัน จอมพลัง" ลงพื้นที่ทำบังเกอร์ช่วยทหารและประชาชนชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม ลั่นไม่จำเป็นต้องปกป้องเพราะไม่ใช่ญาติ แต่เห็นผลงานจริง พร้อมตั้งคำถามแรง "สรุปกลัวกันไปช่วยทหารและชาวบ้านเลยออกมาบีบการทำงานของกัน อายแทน"
จากกรณีดรามาประเด็น "กัน จอมพลัง" ไม่มีชื่อเป็นประธาน "มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้" นอกจากนี้ยังมีการเผยข้อบังคับของมูลนิธิ ข้อ 39 ที่ระบุว่า "ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป.. ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ "มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า"
ล่าสุดวันนี้ (24 ต.ค.) “กัน จอมพลัง” เปิดโต๊ะแถลง พร้อมตรวจสอบมูลนิธิฯ เตรียมไปยื่นมหาดไทยด้วยตัวเอง มีทุจริตหรือแอบโอนเงินให้ใครหรือไม่ เผยมีเงินเหลือในบัญชี 90 ล้านบาท แต่รอจ่ายสำหรับภารกิจที่ค้างอยู่ 94 ล้านบาท แจงเหตุระบุโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัสหากเลิก เตรียมแก้ข้อ 39 ใหม่ และจะเป็นประธานด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม พบว่าเมื่อวันที่ 23 ต.ค. "เจ๊เอ๋" ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจ "กัน จอมพลัง" ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี"
"ขอเป็นกำลังใจเล็กๆ ให้ ….“กัน จอมพลัง”
ในฐานะคนลงพื้นที่ ทำงานช่วยประชาชนเหมือนกัน เรื่องอื่นๆ พี่ไม่รู้…#รู้แค่หน้างานตีหนึ่งตีสองยังลงยางทำบังเกอร์กันอยู่เลย
ทหารและพี่น้องประชาชนชายแดนรู้สึกอุ่นใจที่มี "กัน จอมพลัง" เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นชื่อ “กัน จอมพลัง” ทำได้ดีและเห็นรูปธรรมเสมอ
วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น “กัน จอมพลัง” ทำเพื่อประชาชนคนไทย ทหารไทยชายแดน มากกว่าใครหลายๆ คน ถ้าไม่ได้ “กัน จอมพลัง” ในวันนี้ พี่น้องชายแดนไทยเดือดร้อนมากกว่านี้แน่นอน"
นอกจากนี้ "เจ๊เอ๋" ยืนยันว่า "กัน จอมพลัง" ไม่ใช่ญาติของตนไม่จำเป็นต้องปกป้อง แต่หตุผลที่ออกมาพูดสนับสนุนเพราะเห็นว่า กัน จอมพลัง ทำความดีและเกิดผลดีต่อประชาชนและทหารชายแดนจริง มีหลักฐานยืนยันว่าผลงานของกันช่วยป้องกันและเป็นประโยชน์ต่อทหารชายแดนจริง
และล่าสุดวันนี้ (24 ต.ค.) "เจ๊เอ๋" ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า
"สรุปกลัวกันไปช่วยทหารและชาวบ้านเลยออกมาบีบการทำงานของกัน อายแทน" และ "เออมันต้องแบบนี้ฟาดได้ฟาด มันวางแผนกันมา ตอบให้มันชัดๆ ไป"