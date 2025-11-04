ผลจากการปิดด่าน!กัมพูชาโอดครวญราคาข้าวตกต่ำ รัฐวอนพ่อค้าช่วยซื้อในราคาที่ชาวนาอยู่รอด

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกัมพูชา เมื่อวันจันทร์(3พ.ย.) ออกมาเรียกร้องให้บรรดาพ่อค้าคนกลาง ช่วยซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สมเหตุสมผล ความเคลื่อนไหวที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำในประเทศแห่งนี้
สำนักข่าวเคบีเอ็นนิวส์ของกัมพูชา รายงานว่าในถ้อยแถลงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ทาง ดิธ ตินา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของกัมพูชา ร้องขอให้พวกพ่อค้าช่วยซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สมเหตุสมผล
ในข้อความที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เขากล่าวว่า "ผมเห็นข้อความของพวกคุณบนสื่อสังคมออนไลน์ และผมขอขอบคุณพวกคุณ สำหรับช่วยแชร์ปัญหาราคาข้าวของเกษตรกรของเรา เราต้องเปลี่ยนความเห็นใจนี้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม เพื่อที่เราจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาราคาข้าวแก่เกษตรกรของเรา"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ยังเรียกร้องให้พวกเจ้าของโกดังข้าวจะช่วยพักชำระหนี้ และเจ้าของที่ดินช่วยลดค่าเช่าที่ทำกิน นอกจากนี้แล้วเขายังเสนอให้ช่วยซื้อข้าวและสนับสนุนโรงสีทั้งหลายที่ซื้อข้าวจากเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)