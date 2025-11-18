ญาญ่าเผยโมเมนต์ Unbox แว่น BOLON Fall/Winter 25 Collection ลงตัวทุกลุค

ปลายปีถือเป็นช่วงที่คิวงานของ ญาญ่า–อุรัสยา เสปอร์บันด์ เต็มไปด้วยงานอีเวนท์ งานโชว์ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ เข้าคิวมาไม่ขาดสาย แต่ไม่ว่าจะพบเธอที่ไหน สิ่งที่คุ้นตาตลอดคือแว่นสายตาและแว่นกันแดดจากแบรนด์ BOLON ที่สาวญาญ่าพกติดตัวจนกลายเป็นไอเทมคู่กายไปแล้ว
ด้วยสไตล์ที่เข้ากับแบรนด์อย่างลงตัว จึงไม่น่าแปลกใจที่ญาญ่ายังคงเป็น Brand Ambassador คนสำคัญของ BOLON จนถึงปัจจุบัน
แถมล่าสุด ญาญ่าได้อัปคลิป Unboxing คอลเล็กชั่นFall/Winter 25 ของ BOLON ลงใน Instagram ส่วนตัว เผยลุคลองแว่นหลากหลายทรงจนแฟนๆ ต่างชื่นชมว่าญาญ่าสามารถใส่ได้ทุกสไตล์ และทำให้เห็นว่าการเลือกแว่นไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบเดิมเสมอไป ตรงกับคอนเซ็ปต์ของ BOLON Fall/Winter 25 Collection ในแคมเปญ Beyond The Horizon ที่ชวนให้ทุกคนลองก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆ แล้วมาเปิดโลกในมุมมองใหม่ เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าแว่นตาทรงไหนก็เข้ากับเราได้ขอเพียงความมั่นใจและสนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมชในสไตล์ของตัวเอง
BOLON Fall/Winter 25 Collection ในแคมเปญ Beyond The Horizon มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ: ซื้อแว่นตา BOLON 1 ชิ้น (ทั้งแว่นสายตาหรือแว่นกันแดด) รับฟรีกระเป๋า Cross Body Bag 1 ใบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด