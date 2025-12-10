นักแสดงดังชาวฝรั่งเศสในกัมพูชาเฉ่งกองทัพไทยหลังยิงใส่ฐานทหารบนปราสาทตาควาย อ้างทำลายมรดกวัฒนธรรมเขมร

หลังกองทัพไทยโต้ตอบยิงใส่ฐานทหารกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควาย นักแสดงและศิลปินการต่อสู้ชาวฝรั่งเศสในกัมพูชาออกมาโพสต์ประณามไทย กล่าวหาว่าเป็นการทำลายโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์และมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมชี้เป็นพฤติกรรมไร้ศีลธรรมและไม่เคารพอารยธรรมเขมร
จากกรณีกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทหารกัมพูชามีการใช้ปราสาทตาควายที่เป็นโบราณสถานเป็นฐานที่ตั้งและที่ทำการทางทหาร ซึ่งกัมพูชาไม่เคยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของโบราณสถาน ถือเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีพิพาททางอาวุธ ค.ศ. 1954 (Hague Convention 1954) ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชายังคงกระทำมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาทหารไทยได้ยิงฐานปฏิบัติการทางทหารกัมพูชาที่อยู่บริเวณปราสาทตาควาย หลังจากที่ทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธทางทหารของกัมพูชาบนปราสาทตาควายอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Bidaut Derek” นักแสดงและนักศิลปะการต่อสู้ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ออกมาโพสต์ข้อความประณามกองทัพไทยที่เข้าโจมตีและทำลายปราสาทตาควาย ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชา พร้อมระบุว่าการกระทำนี้แสดงถึงความไร้ศีลธรรมและการเพิกเฉยอย่างโจ่งแจ้งต่อวัฒนธรรม อารยธรรม และมรดกอันล้ำค่าของชาวเขมร และของมนุษยชาติ