กัมพูชาฟ้อง! ประณาม “กองทัพไทย” โจมตีโบราณสถาน! อ้างปราสาทตาควาย–พระวิหารเสียหายหนัก

กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะกัมพูชา ออกแถลงการณ์ประณามไทยอย่างเป็นทางการ กล่าวหารุนแรงว่ากองทัพไทยโจมตีทำลายแหล่งมรดกวัฒนธรรมหลายแห่ง รวมถึงปราสาทตาควายและพระวิหาร พร้อมเรียกร้องยูเนสโกและประชาคมนานาชาติเร่งแทรกแซงและให้ไทยรับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
วันนี้ (9 ธ.ค.) กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ ประณามอย่างเป็นทางการ ต่อการโจมตีทำลายล้าง ที่ดำเนินการโดยกองทัพไทย ต่อปราสาทตาควาย ซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชาโดยระบุว่า การกระทำที่น่าตำหนินี้ สะท้อนถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมอย่างลึกซึ้ง และแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพต่อวัฒนธรรม อารยธรรม และมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกร่วมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับโบราณสถานอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษเขมรได้สร้างขึ้นและอนุรักษ์ไว้
พร้อมระบุว่า กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเรียกร้องให้องค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะยูเนสโก ประชาคมอาเซียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร สมาคมต่างๆ และบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการปกป้องมรดกของมนุษยชาติ ให้ร่วมกันประณามการกระทำเหล่านี้อย่างเด็ดขาด และเรียกร้องให้กองทัพไทยยุติการทำลายล้างทั้งหมดทันที การแทรกแซงทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกองทัพไทย ยังคงโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่พลเรือนและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2025 ปราสาทพระวิหาร ก็ได้รับความเสียหาย รวมถึงอาคารอนุรักษ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์ร่วมกัมพูชา-อินเดีย ที่ถูกทำลายจนหมดสิ้น ตลอดจนโครงสร้างอื่นๆของปราสาท
แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจว่า ประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไร้ศีลธรรมเหล่านี้ และเพื่อให้แน่ใจว่า การกระทำที่เป็นการทำลายล้างเหล่านี้ จะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างถูกต้อง