ถอดรหัสความสำเร็จ “เอ้ก ดิจิทัล” กวาด 4 รางวัล MAAT Media Awards 2025 ผสานพลัง “ดาต้า – AI – ครีเอทีฟ – รีเทลมีเดียเน็ตเวิร์ก – สื่อครบวงจร” สร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้

กรุงเทพฯ – เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรแห่งยุคดิจิทัล คว้า 4 รางวัลจากเวทีสื่อโฆษณาระดับประเทศ “MAAT Media Awards 2025” ได้แก่ รางวัลระดับ Silver 2 รางวัล และ Bronze 2 รางวัล จากแคมเปญ MAMA OK และ Garnier (การ์นิเย่) โชว์ความสามารถในการวางกลยุทธ์การสื่อสารและโฆษณาที่ทรงพลัง ผ่านการผสาน “ดาต้า 720 องศา – AI – ครีเอทีฟ – รีเทลมีเดียเน็ตเวิร์ก” ในรูปแบบ Omnichannel เชื่อมโยงสื่อทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อ สร้างการสื่อสารที่แม่นยำ เข้าถึงผู้บริโภคในทุกทัชพอยท์ พร้อมสร้างโอกาสใหม่และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ให้กับแบรนด์
นายชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Media Convergence บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมโฆษณาในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ ‘สื่อ’ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้สร้างการรับรู้อีกต่อไป แต่กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างคุณค่า โอกาส และผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับแบรนด์อย่างเป็นรูปธรรม เอ้ก ดิจิทัล จึงมุ่งใช้ข้อมูลเชิงลึกและพลังของ AI มายกระดับการวางกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาให้แม่นยำและตอบโจทย์เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฆษณาให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ แนวทางนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเวที MAAT Media Awards 2025 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Branded Media: Powering Brands through Media Excellence เพื่อผลักดันให้สื่อกลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนแบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความหมายต่อผู้บริโภค สิ่งนี้สะท้อนมาตรฐานใหม่ของการใช้สื่อในยุคดิจิทัล”
เอ้ก ดิจิทัล คว้า 4 รางวัลใน 4 สาขาจากเวที MAAT Media Awards 2025 ได้แก่
•รางวัลระดับ Silver สาขา Best Media Strategy จากแคมเปญ MAMA OK x EGG Digital: the Interactive Squid Game experience (โดยรางวัล Silver ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่คณะกรรมการมอบให้แก่สาขานี้)
•รางวัลระดับ Silver สาขา Effectiveness Award จากแคมเปญ Garnier x EGG Digital: personalized facial care, proven performance (โดยรางวัล Silver ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่คณะกรรมการมอบให้แก่สาขานี้)
•รางวัลระดับ Bronze สาขา Best Use of Media for Market Disruption – Local จากแคมเปญ Brand MAMA OK x EGG Digital: the Interactive Squid Game experience (โดยรางวัล Bronze ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่คณะกรรมการมอบให้แก่สาขานี้)
•รางวัลระดับ Bronze สาขา Best Media Strategy จากแคมเปญ Garnier x EGG Digital: personalized facial care, proven performance
3 ปัจจัยสำคัญ ทำให้ธุรกิจ Media Convergence ภายใต้เอ้ก ดิจิทัลคว้ารางวัลมาครอง
• การใช้ AI และดาต้าเชิงลึก: ใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 720 องศาจากหลายแหล่ง มาวิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้บริโภคอย่างแม่นยำ เพื่อเข้าใจบริบทลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สร้างสรรค์คอนเทนต์และประสบการณ์แบบ Hyper-Personalized โดยแคมเปญ MAMA OK สามารถวิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นกลุ่ม Gen Z และ มิลเลนเนียล กลุ่มผู้บริโภคพรีเมียมเซกเมนต์ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี และกลุ่มแฟนด้อมวัฒนธรรมเกาหลี ในขณะที่แคมเปญสำหรับ Garnier แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ และลูกค้าจากแบรนด์คู่แข่ง
• การใช้รีเทลมีเดียเน็ตเวิร์กร่วมกับสื่อแบบ Omnichannel: เชื่อมต่อแบรนด์และผู้บริโภคในทุกทัชพอยท์อย่าง ไร้รอยต่อ ด้วยสื่อที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค โดยใช้รีเทลมีเดียเน็ตเวิร์ก สื่อที่เข้าถึงและสร้างการมองเห็นให้ผู้บริโภคในวงกว้าง, สื่อโซเชียลมีเดียแบบเฉพาะบุคคลที่ปรับการทำงานระหว่างทางได้ตลอด, สื่อ KOLs ที่สร้าง คอนเทนต์ได้ตรงใจจากข้อมูลเชิงลึก, สื่อป้ายดิจิทัลนอกบ้านอัจฉริยะที่ปรับโฆษณาได้ตามสถานการณ์ของแบรนด์ และสื่อ On-Ground Activation เพื่อสร้างความสนใจอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การมีส่วนร่วม และการตัดสินใจซื้อ เช่น แคมเปญ MAMA OK ใช้ AR Experience ปรับจุดขายเป็นประสบการณ์ที่สนุก เพิ่มการจดจำแบรนด์
• การสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้: วางกลยุทธ์การสื่อสารและการใช้สื่อแบบ Full-Funnel Marketing ด้วย MediaFusion แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย Agentic AI เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แคมเปญ โดยแคมเปญ MAMA OK สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ 64% และเพิ่มยอดขาย 16.4% ขณะที่แคมเปญ Garnier ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ถึง 65% กระตุ้นผู้ซื้อได้กว่า 100,000 คนภายใน 7 วัน และทำให้ Garnier ขึ้นเป็นผู้นำในหมวด Facial Cleanser สำหรับแบรนด์ที่จำหน่ายใน Lotus’s
“ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การผสานดาต้าเชิงลึก, AI, ครีเอทีฟ, รีเทลมีเดียเน็ตเวิร์ก และสื่อครบวงจร ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างการรับรู้ แต่ยังเปลี่ยนสื่อให้กลายเป็น ‘Everyday Touchpoint’ ที่เชื่อมต่อผู้บริโภคกับแบรนด์ได้ทุกช่วงเวลา สามารถเปลี่ยนการมองเห็นเป็น ‘การลงมือทำ หรือ Attention’ ที่สามารถวัดผลได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การร่วมสนุกกับแคมเปญ การคลิก การซื้อสินค้า รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ต่อให้ผู้อื่น ซึ่งเราเชื่อว่าแนวทางนี้สามารถสร้างอิมแพครอบด้านให้กับแบรนด์ในยุคดิจิทัลนี้พร้อมใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล และเราพร้อมนำศักยภาพนี้ไปสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าให้กับทุกแบรนด์ในอนาคต” นายชัชพล กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการของ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eggdigital.com/ หรือ โทร. 02-020-2364