เอ้ก ดิจิทัล ดึง AI คลุกข้อมูล 80% ประชากรไทย ปั้น Customer 720 Dataverse ลดเสี่ยงธุรกิจ

เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) บริษัทสัญชาติไทยในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศเปิดตัว “คัสตอมเมอร์ 720 เดต้าเวิร์ส” (Customer 720 Dataverse) การันตีเป็นโซลูชันใหม่ล่าสุดที่มีจุดแข็งจากการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับธุรกิจรีเทลและโทรคมนาคมที่มีฐานสมาชิกรวมกว่า 80% ของประชากรไทย ชูสุดยอดเทคโนโลยี AI และ Deep-Tech ทำให้ตอบคำถามคาใจของทุกอุตสาหกรรมในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนายวรภัทร งามเจตวรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI and Consultation บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวระหว่างการเปิดตัว Customer 720 Dataverse ว่า ฐานข้อมูลผู้บริโภค 80% ของประชากรไทยที่ถูกนำมาใช้ในโซลูชันนี้ได้จากพันธมิตรบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำและบริษัทด้านการค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วยฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกร้านค้าปลีก รวมถึงลูกค้าประจำของบริษัทโทรคมนาคมทั้งพรีเพดและโพสต์เพด โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมในช่วง 2 ปีหลัง มีอายุ 2 ปีขึ้นไป ขณะที่สัดส่วนข้อมูล 80% ของประชากรไทยนั้นเพิ่มขึ้นตามอัตราสมาชิกของบริษัทพันธมิตร“จุดเด่นของโซลูชันนี้คือการผสานข้อมูล เราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ก็ต้องรู้ว่าควรหยิบข้อมูลอะไรมาผสมกับอะไรเพื่อให้ได้อินไซต์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เราต้องมีความรู้ในการหยิบข้อมูลที่ถูกต้อง” วรภัทรกล่าว “ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค จะถูกเก็บเมื่อเกิดขึ้นบนโครงข่ายโทรคมนาคม ในเวลาเทียบเท่าเรียลไทม์ ถูกต้องตามกฏหมายข้อมูลส่วนบุคคล PDPA”แนวคิดของเอ้ก ดิจิทัลที่นำไปสู่การเปิดตัว “Customer 720 Dataverse” คือการช่วยธุรกิจไทยใช้ดาต้าเชิงลึกแบบเหนือชั้น ผ่านการใช้ข้อมูลจากบริษัทอื่นหรือ Second-Party Data ที่วรภัทรระบุว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่แบบ 360 องศา โดยเมื่อรวมเข้ากับการใช้ข้อมูลธุรกิจรอบด้าน 360 องศาของลูกค้าในแต่ละองค์กร พร้อมกับการใช้ AI และ Deep-Tech ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ Pain Point ของทุกอุตสาหกรรม"จะเปิดสาขาใหม่ดีไหม เปิดแล้วควรเอาร้านเช่าแบบไหนเข้ามา ควรปรับจุดยืนอย่างไร การเปิดจากจุด A ไป B ควรเปิดแบบเดิมไหม ลูกค้าเป็นขาจรหรือประจำ เลี้ยงหมาไหม โซลูชันนี้จะตอบได้หมด หรือการเปิดร้านกาแฟ ก็สามารถบอกได้ว่าลูกค้าในพื้นที่นี้เป็นคอกาแฟไหม เราจะวิเคราะห์การเปิดสาขาได้ด้วยข้อมูล เปิดแล้วสาขาใหม่และเก่าจะกินกันเองหรือเปล่า ตรงนี้ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจในการลงทุนมูลค่าหลายสิบล้านของธุรกิจได้มากขึ้น"เบื้องต้น บริษัทเล็งเจาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีก การเงินและประกันภัย ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และสื่อโฆษณา ตั้งเป้าโซลูชันใหม่จะสามารถดันธุรกิจ Analytics AI and Consultation เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 27%ปัจจุบัน เอ้ก ดิจิทัล วางตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับแบรนด์ชั้นนำของไทยกว่า 300 แบรนด์ในช่วง 11 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. บริการประสานข้อมูลจากทุกฝ่าย 2. แบ่งประเภทลูกค้า 3. ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าแต่ละพื้นที่ 4. การวิเคราะห์ในอนาคต และ 5. การให้บริการระบบ AI ที่ตอบธุรกิจ โดยที่ธุรกิจไม่ต้องลงทุนซื้อทั้งหมด"ในปีนี้เราเน้นเจาะ 5 กลุ่มธุรกิจที่มีดีมานด์การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ต้องการทำการตลาดยุคใหม่ที่เข้าใจและดูแลลูกค้าเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจการเงินและประกันภัย ต้องการลดความเสี่ยง วิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำเสนอสินเชื่อ หรือประกันภัยได้ตรงใจขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องการนำเสนอโฆษณา สินค้า และบริการที่เจาะจงกับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อปล่อยเช่า หรือขายต่อลงระดับพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น ธุรกิจยานยนต์ ต้องการอินไซท์ที่เข้าถึง Lifestlye และ Lifestage เพื่อนำไปเจาะกลุ่มลูกค้า นำเสนอรถยนต์และบริการหลังการขายได้ดีที่สุด และธุรกิจสื่อโฆษณา ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าและตลาดแบบเฉพาะเจาะจงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมวางเป้าหมายให้ Customer 720 Dataverse เป็น Growth Driver ของธุรกิจ Analytics AI and Consultation ช่วยหนุนรายได้ปีนี้ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 27%” นายวรภัทร กล่าวสรุป