ทรูบิสิเนส ส่ง “True AI Hub” อัพสปีดธุรกิจทรานสฟอร์มสู่องค์กรยุคใหม่ด้วย AI รวมแพลตฟอร์ม

ทรูบิสิเนสดึงศักยภาพผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจ ย้ำวิสัยทัศน์การเป็นพันธมิตรในเส้นทาง Digital&AI Transformation ขององค์กรไทย เปิดตัว “True AI Hub” แพลตฟอร์ม AI แบบ All-in-one ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งาน AI ทุกรูปแบบสำหรับธุรกิจทุกขนาด ทลายทุกข้อจำกัดในการใช้ AI ครบเครื่องทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำ ยืดหยุ่น ครอบคลุมทุกความต้องการใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม AI มากกว่า 50 โมเดล จากกว่า 10 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำระดับโลก ใช้งานง่ายผ่านเว็บ พร้อมระบบแนะนำการเลือกใช้โมเดลและฟีเจอร์ตามโจทย์ธุรกิจ เลือกใช้ได้หลายแพลตฟอร์มในที่เดียว มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร ด้วย Algorithm Guardrail ปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจ มาพร้อมระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางผ่านแดชบอร์ด ควบคุมได้ทั้งค่าใช้จ่าย การใช้งาน และความปลอดภัย คุ้มค่าด้วยแพ็กเกจบริการแบบรายเดือน ไม่ต้องลงทุนขนาดใหญ่ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 399 บาทต่อผู้ใช้ รองรับทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถ เร่งผลลัพธ์โดยไม่ต้องลงทุนสูง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ท่ามกลางความท้าทายของโลกธุรกิจในยุค AI-first
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าองค์กรธุรกิจทุกขนาด ทำให้ทรูบิสิเนสเข้าใจถึงความท้าทายในการทรานสฟอร์มธุรกิจและการเร่งนำ AI เข้ามาใช้งาน ซึ่งต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ได้ตรงความต้องการ ขณะเดียวกัน การเลือกใช้ AI เพียงโมเดลเดียว อาจไม่เพียงพอในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนของธุรกิจในปัจจุบัน เพราะ AI แต่ละโมเดลมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และข้อจำกัดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความแม่นยำในประเภทข้อมูลเฉพาะ ความเร็วในการประมวลผล และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรยังต้องการควบคุมการใช้ AI ไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหล ทรูบิสิเนส จึงเปิดตัว “True AI Hub” แพลตฟอร์ม AI แบบ All-in-one สำหรับองค์กรธุรกิจ นำความสามารถ AI ระดับโลกที่ดีที่สุดมารวมไว้ด้วยกันในที่เดียว โดยร่วมมือกับ เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) ผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของไทยพัฒนา True AI Hub โซลูชันที่เข้าใจบริบทของภาคธุรกิจไทยให้ใช้ AI ตอบโจทย์เฉพาะเจาะจงของแต่ละองค์กรได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริงในทุกอุตสาหกรรม เราเชื่อมั่นว่า True AI Hub จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนและผลักดันองค์กรธุรกิจยุค AI ให้ทรานสฟอร์มได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ”
“True AI Hub” ที่เดียวครบกว่า 50 แพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรธุรกิจ
ทรูบิสิเนส ออกแบบ “True AI Hub” เพื่อรองรับทุกความต้องการใช้งานสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด ทลายทุกข้อจำกัดของการใช้งาน AI ที่เคยมีมา โดยรวบรวมแพลตฟอร์มมากกว่า 50 โมเดล AI ล่าสุดจากกว่า 10 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำระดับโลกไว้ในที่เดียว (All-in-one) เสริมด้วยฟีเจอร์โดดเด่นเหนือชั้น ประกอบด้วย
ฟังก์ชันทรงประสิทธิภาพ – รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโมเดล AI ได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบจะเลือก AI ที่เหมาะกับงานให้โดยอัตโนมัติ พร้อมประสิทธิภาพตอบสนอง (response time) ที่ทำได้เร็วกว่า 25 วินาที ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุน และทำงานได้ลื่นไหลในทุกสถานการณ์ขององค์กร
ใช้งานง่าย – มีระบบแนะนำผู้ใช้ในการเลือกโมเดลและฟีเจอร์ให้เหมาะกับงาน เลือกใช้ได้หลายแพลตฟอร์มในที่เดียว ไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้ยุ่งยาก พร้อม AI Agent ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานแต่ละประเภทโดยเฉพาะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นงานภาพ เอกสาร
หรือการจัดการข้อมูลต่างๆ
ควบคุมได้จากส่วนกลาง – มีระบบบริหารจัดการ ตรวจสอบการใช้งาน และตั้งค่าความปลอดภัยจากศูนย์กลางได้ง่ายๆ ผ่านแดชบอร์ด สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่ากับทุกขนาดธุรกิจ
มาตรฐานโซลูชันและความปลอดภัยระดับองค์กร – มีพอร์ทัลและแดชบอร์ดสำหรับองค์กร เพื่อควบคุมสิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงระบบป้องกันคำหรือข้อมูลอ่อนไหว (Algorithm Guardrail) ที่ช่วยตรวจจับและลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล
ทำให้องค์กรสามารถใช้งาน AI ได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย
อัปเดตเวอร์ชันใหม่เสมอ – ทุกแพลตฟอร์ม AI จะมีการอัปเดตฟีเจอร์และโมเดลเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรได้ใช้ความสามารถใหม่ๆ ของ AI ได้อย่างต่อเนื่องและทันสมัยที่สุด
บริการหลังการขาย – มีช่องทางติดต่อและทีมสนับสุนนคอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานแพลตฟอร์มทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
“True AI Hub” ให้ความคุ้มค่าสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการผลลัพธ์เร็วแต่ยังสามารถควบคุมต้นทุนได้ โดยมีค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อผู้ใช้ เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่เน้นใช้ AI ในการสร้างรูปภาพและค้นหาเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจให้เลือกได้เพิ่มเติมสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ AI ครอบคลุมเพิ่มขึ้น อาทิ การสร้างไฟล์วิดีโอการค้นหาข้อมูลวิจัยเชิงลึก และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
สำหรับองค์กรธุรกิจที่สนใจ “True AI Hub” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://trueaihub.ai/ หรือสอบถาม ทรูบิสิเนสคอลเซ็นเตอร์ โทร.1239 กด 3