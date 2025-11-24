Egg Digital ชู "The Matter Suite" ช่วยธุรกิจใช้ข้อมูลเข้าถึงลูกค้า

Egg Digital เปิดตัวแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล ‘The Matter Suite’ นำ AI Agent ผสมผสานการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดในไทยแบบ 720 องศา มุ่งแก้ปัญหาธุรกิจที่มีข้อมูลแต่ขาดความแม่นยำ หวังผลักดันให้ลูกค้า 100% ใช้แพลตฟอร์มภายในปี 2569
ทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI & Consultation บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการในยุค AI ไม่ใช่การขาดแคลนข้อมูล แต่คือการมีข้อมูลมหาศาลที่กระจัดกระจาย ไม่สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณค่า หรือขาดการเข้าใจ "บริบท" (Context) ที่แท้จริง ทำให้การวางกลยุทธ์ล่าช้าและมีความเสี่ยง
"สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือ ข้อมูลที่นำไปใช้งานได้จริง Egg Digital จึงพัฒนา The Matter Suite เพื่อมาใช้ AI Analytics ด้วยการใช้ข้อมูลแบบ 720 องศา คือการผสานข้อมูลภายในของลูกค้า เข้ากับข้อมูลภายนอกทั้งด้านโทรคมนาคม (Telco) กว่า 55 ล้านราย และค้าปลีก (Retail) 22 ล้านราย ของเอ้ก ดิจิทัล ทำให้มองเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกซึ้ง"
ขณะเดียวกัน ยังมั่นใจว่า โซลูชันนี้ จะเป็นทางออกในช่วงที่ธุรกิจทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ และมั่นใจว่า Egg Digital เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่เข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดในไทย จากการนำข้อมูลโทรคมนาคม เข้ากับข้อมูลค้าปลีกเป็นฐานข้อมูลเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร
สำหรับ โซลูชันจาก The Matter Suite ภายในแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทั้งแบบ Self-Serve (ใช้งานเองได้รวดเร็ว) และ Customizable (ปรับแต่งตามโจทย์ธุรกิจ) ประกอบด้วย 4 โซลูชันหลัก
เริ่มจาก GeoMatter รู้ลึกทุกทำเลด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ยกระดับการวิเคราะห์ทำเลด้วยการเจาะลึกถึงระดับชั้นและโซนในอาคาร (Indoor Analytics) ผสานข้อมูลกว่า 300 Attributes มาพร้อมฟีเจอร์เด่นอย่าง Visitor Profiling และ Footfall Analysis ช่วยให้ธุรกิจ Retail, อสังหาริมทรัพย์ หรือแฟรนไชส์ สามารถแยกแยะได้ว่าคนที่เดินผ่านหน้าร้านคือใคร มีไลฟ์สไตล์อย่างไร เพื่อการขยายสาขาและการทำโฆษณาที่แม่นยำ
ถัดมาคือ RetailMatter เปลี่ยนข้อมูลค้าปลีกให้เป็นอาวุธ เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้าแบบรายบุคคล (Personalization) ภายใต้แนวคิด "Retail is Detail" โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ AI Talk ที่ให้แบรนด์สนทนากับข้อมูลได้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว และ AI Smart Summary ที่สรุปข้อมูลซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ช่วยให้แบรนด์และ SMEs เข้าใจไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงของลูกค้า ไม่ใช่แค่ข้อมูลประชากรศาสตร์
ตามด้วย PromoMatter บริหารโปรโมชันให้ "คุ้มทุน" และ "โดนใจ" แก้ปัญหาการทำโปรโมชันแล้วขาดทุน ด้วย AI ที่ช่วยหาจุดสมดุล (Optimum Point) ระหว่างยอดขายและกำไร ระบบจะวิเคราะห์เทียบกับคู่แข่งและแนะนำได้ทันทีว่าแคมเปญไหน "ควรไปต่อ" หรือ "ควรหยุด" ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่ม ROI ให้กับแบรนด์
ปิดท้ายที่ MatterScoring การประเมินศักยภาพการเงิน โซลูชันที่ช่วยปลดล็อกโอกาสทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) มาช่วยวิเคราะห์ตลอด Customer Journey ตั้งแต่ Lead Scoring (คัดกรองลูกค้าคุณภาพ), Credit Scoring (ประเมินความเสี่ยง), ไปจนถึง Income Scoring (ประเมินรายได้แฝง) ช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอาชีพอิสระได้อย่างมั่นใจ
โซลูชันจาก The Matter Suite จะช่วยให้ธุรกิจลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถึง 3 เท่า และช่วยเพิ่มยอดขายเฉลี่ย 3-6% โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy) ตามกฎหมาย PDPA โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลจะเป็นข้อมูลภาพรวม (Aggregated Data) ที่ไม่ระบุตัวตน
"เราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คือเทคโนโลยีที่เข้าใจบริบททางธุรกิจ The Matter Suite จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการไทยก้าวข้ามขีดจำกัด โฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล"