Pilgrym แบรนด์น้ำหอมสายมู จัดพิธีมงคลส่งท้ายปีเก่าด้วยพลังแห่งศรัทธา

แบรนด์น้ำหอมสายมู Pilgrym (พิวกริม) โดย บริษัท พลัส 1 จำกัด จัดมหาพิธีบูชาสามมหาเทพ พระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี และพระวิษณุ เพื่อส่งท้ายปีเก่าด้วยศรัทธา โดยมีดารานักแสดง มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ, เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และ หยก ทอง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใน TikTok มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ณ เรือนไทยนวลจันทร์ กรุงเทพฯ
พิธีเริ่มด้วยการแห่และภารตะนาฏยัม (รำถวาย) เป็นการสื่อสารศรัทธาผ่านร่างกาย จิตใจ และดนตรี เพื่ออัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคล ชำระจิตใจ และเชื่อมศรัทธา ของผู้ร่วมงานกับเทพโดยตรง ทำให้ทุกก้าวของการรำ เป็นทั้งบทสรรเสริญและพลังบวกที่ใหลเข้าสู่ชีวิต จากนั้น ตามด้วยพิธีบูชาสามมหาเทพ ได้แก่ พระพิฆเนศ พระแม่ลักษมี และพระวิษณุ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมขอพร เพื่อความเป็นการรับพลังงานดีๆ สุขสมหวังในทุกพรที่ปรารถนา ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังมาถึง ช่วยเสริมพลังและความเป็นสิริมงคล
สำหรับน้ำหอมสายมู Pilgrym ชื่อมาจากคำว่า Pilgrim ที่หมายถึง “ผู้เดินทางแสวงบุญ” ตัวตนของแบรนด์จึงเกิดจากความเชื่อในพลังแห่งเทพฮินดู ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านน้ำหอม จนเกิดเป็น “น้ำหอมสายมู” ที่ใช้กลิ่นเป็นพลังเสริมบุคลิก ความมั่นใจ และดึงดูดพรดี ๆ ให้กับผู้ใช้
น้ำหอม Pilgrym รุ่นพิเศษ ผ่านการปลุกเสกในพิธีบูชามหาเทพฮินดู ผ่านพิธีปูจา (ปลุกเสกน้ำหอม) จากพราหมณ์ที่ประเทศเนปาล และนำไปบูชาในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 3 แห่งในเนปาล
โดยเนปาลเป็นดินแดนที่หลอมรวมรากฐานของพุทธและฮินดู เป็นแผ่นดินประสูติของพระพุทธเจ้า และที่ตั้งของเทวสถานฮินดูที่สืบทอดมาหลายพันปี มีความเป็นธรรมชาติ พลังบริสุทธิ์ มีเทือกเขาหิมาลัย ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ
น้ำหอม Pilgrym รุ่นพิเศษ ได้แก่
Pashmina Kiss – น้ำหอมแห่งความรักและความร่ำรวย (พระแม่ลักษมี)
ปลุกเสกที่ วัดปัญจมหาลักษมี เทวสถานศักดิ์สิทธิ์แรกในโลกที่อุทิศให้กับประทับของ พระแม่ลักษมีทั้ง 5 ปาง ที่หาได้ยากมากๆ ได้แก่ Dhana (ความมั่งคั่ง), Dhanya (ความอุดมสมบูรณ์), Santana (บุตรหลาน), Vijaya (ชัยชนะ) และ Aishwarya (ความรุ่งเรือง) ผู้คนมาขอพรเรื่องโชคลาภ การงานรุ่งเรือง ครอบครัวมีความสุข
Mantra Mist – น้ำหอมแห่งโชคลาภและความแคล้วคลาด (พระวิษณุ)
ปลุกเสกที่ วัดชางกูนารายัน วัดโบราณอายุกว่า 1,500 ปี (ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4) และเป็นมรดกโลก UNESCO ประดิษฐานองค์พระวิษณุ ผู้คนเชื่อว่ามีอำนาจปกป้องจากภัยร้าย และช่วยให้ครอบครัวมั่นคง
Everest Dreams – น้ำหอมแห่งความสำเร็จ (พระพิฆเนศ)
ปลุกเสกที่ วัดกมลาฑีคเนศ เทวสถานสำคัญกลางกาฐมาณฑุ ประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ ผู้ขจัดอุปสรรคและเปิดทางสู่ความสำเร็จ
ความพิเศษอีกหนึ่งอย่าง คือ กลิ่นน้ำหอมของ Pilgrym ถูกออกแบบโดยนักปรุงน้ำหอมระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และส่วนผสมต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้น้ำหอม Pilgrym นั้นนอกจากจะเต็มไปด้วยพลังแห่งเทพแล้ว ยังมาพร้อมคุณภาพให้ลูกค้าทุกคนสามารถฉีดได้อย่างมั่นใจ
แบรนด์ Pilgrym เป็นน้ำหอมที่ยึดมั่นในคุณค่าแห่งศรัทธา ความประณีตสร้างสรรค์ และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อให้ผู้ใช้สัมฤทธิ์ผลในทุกคำอธิษฐานและพรที่ตั้งใจขอ