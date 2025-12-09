โรงพยาบาลพระรามเก้าต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Public Health & Occupational Physicians ประเทศสิงคโปร์ เสริมความร่วมมือ Medical Tourism ระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลพระรามเก้าให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Public Health & Occupational Physicians ประเทศสิงคโปร์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการให้บริการทางการแพทย์และระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย
โรงพยาบาลพระรามเก้ามีความโดดเด่นด้านคุณภาพการรักษา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล การหารือร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติและสนับสนุนศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย
ในการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระรามเก้าได้นำเสนอข้อมูลบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีเครื่องมือรักษามาตรฐานสากล ศูนย์ความเชี่ยวชาญต่างๆ รวมถึงระบบการดูแลผู้ป่วยที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่อบอุ่น พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมแผนกสำคัญของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพระรามเก้ายังคงให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ และสะท้อนภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย และความใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด