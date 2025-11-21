ตำรวจหัวหมากรวบโจ๋หญิง-ขายมั่วสุมเสพยาไอซ์ คาคอนโดฯย่านพระราม 9

ตำรวจหัวหมากรวบวัยรุ่นหญิง-ขายมั่วสุมเสพยาไอซ์ คาคอนโดฯย่านพระราม 9 พร้อมของกลางยาไอซ์ 1.1 กรัม
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2568 พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.ยุทธภูมิ ฝอยทอง รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก สั่งการให้
พ.ต.ท.สวภณ คะอังกุ สวป.สน.หัวหมาก
ร.ต.ต.เอกวิทย์ นาดี รอง สวป.สน.หัวหมาก
ร.ต.ต.สมเกียรติ แก้วอุทัย รอง สวป.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดปฏิบัติการที่ 4 และชุดSWAT สน.หัวหมาก บก.น.4 จับกุมผู้ต้องร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย พร้อมของกลาง ยาไอซ์ น้ำหนัก รวม 1.11 กรัม
โดยจับกุมที่บริเวณคอนโดมีเนียม ซอยพระรามเก้า 45 ถ.พระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับกุมวัยรุ่นเสพทั้ง 4 รายทราบและเข้าใจเแล้ว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย