สวนกระแส! “ยิ่งชีพ iLaw“ ชี้ เขมรไร้แรงจูงใจรุกรานไทย แย้มเหตุยิงปะทะชายแดนต้องมีมูลเหตุอื่น

ยิ่งชีพ ผอ. iLaw โพสต์สวนทางความเห็นส่วนใหญ่ ชี้ "เขมรไม่มีแรงจูงใจรุกรานดินแดนไทย" แนะให้มองหา มูลเหตุอื่นเบื้องหลังเหตุยิงปืนปะทะ แม้ในช่วงนี้จะมีนักกีฬาเตรียมมาแข่งซีเกมส์ที่ไทย
กรณีการปะทะตามแนวชายแดนไทยขกัมพูชา แม้คนไทยส่วนใหญ่จะเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าควรจัดการให้จบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเห็นต่างก็มีเสมอ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร iLaw ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Yingcheep Atchanont ถึงประเด็นการสู้รบระหว่างไทยและเขมร เจ้าตัวชี้ว่า เขมร ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะรุกรานดินแดนไทย โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“วันนี้กำลังจะมีซีเกมส์ ที่อาจจะจัดกากๆ
และเขมรส่งนักกีฬามาน้อยมากอยู่แล้ว
แต่ก็ส่งมา มีคนของเขากำลังจะมาเล่นกีฬาที่นี่
เขมรไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะ “รุกราน” ดินแดนของไทยในวันนี้นาทีนี้ ด้วยกระสุนไม่กี่นัด เขารู้ว่า รบด้วยอาวุธไม่ชนะเราแน่ๆ
ถ้าเขายิงปืนข้ามมาจริง ต้องมีมูลเหตุอื่นประกอบที่ไม่ใช่แค่วันนี้ตื่นมาอยู่ดีดี ก็นึกอยากบุกไปยึดดินแดนฝั่งนั้นสักหน่อย เลยตั้งปืนยิงใส่ 10 นัดแล้วเลิก แล้วคิดว่ายิง 10 นัดจะทำให้ยึดดินแดนของไทยมาได้”