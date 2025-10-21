เตือนภัย! หนุ่ม 23 ดื่มแต่น้ำต้มสมุนไพรแทนน้ำเปล่า ผอมซูบ-อ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้

อุทาหรณ์ชายวัย 23 ปี ดื่มแต่น้ำต้มสมุนไพรเป็นเวลานาน แทบไม่ดื่มน้ำเปล่า จนร่างกายซูบผอม เหนื่อยอ่อน ไม่มีแรงแม้แต่พิมพ์โทรศัพท์ ด้านเพจ “Drama-addict” เตือน น้ำต้มสมุนไพรอาจมีผลข้างเคียงระยะยาว ทั้งผิวคล้ำ น้ำหนักลด และกระทบตับ-ลำไส้ได้
วันนี้ (21 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “Jirasak Prayonghom" ได้โพสต์อุทาหรณ์ระบุข้อความว่า “เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม เคสนี้รับแจ้งชาย 23 ปี เหนื่อยอ่อนเพลียผอมซูบหนังหุ้มกระดูก เจ้าตัวให้ข้อมูลว่าตัวดื่มน้ำต้มมาระยะนานพอสมควรโดยที่แทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย ทานข้าวได้น้อยเก็บเก็บอยู่แต่ในห้องพัก (สภาพห้องมีทั้งขวดน้ำต้มและขวดปัสวะ ขยะแก้วชานม กล่องข้าว ส่งกลิ่นเหม็นเต็มห้อง)
โดยเจ้าตัวไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่พิมพ์โทรศัพท์ เคสนี้เจ้าของหอพักจะทำการซ่อมบำรุงหอพัก เลยขึ้นไปพบชายดังกล่าวนอนอยู่ในกองขยะขวดน้ำต้ม ในสภาพผอมแห้งอิดโรยมากๆ ตาลอยพูดจาวกวนสับสน คาดชายป่วยดังกล่าว
ตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน (ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานที่หอพักดังกล่าวนะครับ )
ด้าน เพจ“Drama-addict" ได้ออกมาให้ความรู้ในกรณีดังกล่าว ระบุว่า “น้ำต้ม น่าจะหมายถึงน้ำต้มสมุนไพรที่เรารู้กัน พวกน้ำต้มพวกนั้น จะมีผลข้างเคียงระยะยาวได้ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ผิวแห้ง ผิวคล้ำ ปากคล้ำ น้ำหนักลด ในบางรายอาจพบปัญหาที่ตับ และลำไส้ได้”