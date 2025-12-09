"ไดกิ้น" จบศึกโบนัส 12 ชั่วโมง รัฐมนตรีแรงงานเผยบรรลุข้อตกลง จ่าย 7 เดือน พร้อมเพิ่มสวัสดิการ

ศึกโบนัส "ไดกิ้น" ยุติแล้ว หลังเจรจามาราธอนข้ามคืนนานกว่า 12 ชั่วโมง รัฐมนตรีแรงงานเผยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลง สรุปจ่ายโบนัสพนักงาน 7 เดือน พร้อมเงินพิเศษ และตกลงเปลี่ยนสวัสดิการทองคำเป็นเงิน 50,000 บาท พนักงานกลับเข้าทำงานตามปกติวันนี้ (9 ธ.ค.)
จากกรณี ความขัดแย้งเรื่องโบนัสที่ยืดเยื้อระหว่างพนักงานและบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างเป็นทางการ หลังการเจรจาที่กินเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการเจรจาร่วมกับสหภาพแรงงานไดกิ้น อมตะ รักษ์เสรี ว่าได้บรรลุข้อยุติที่เป็นทางออกร่วมกันในที่สุด
ความขัดแย้งดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการที่บริษัทเสนอโบนัสประจำปี 2568 เพียง 5 เดือน บวกเงินพิเศษ 12,000 บาท และปรับขึ้นเงินเดือน 2% ซึ่งน้อยกว่าที่พนักงานเคยได้รับ และเกิดขึ้นท่ามกลางการมีกำไรที่สูงขึ้นของบริษัท นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญยังรวมถึงการยกเลิกสิทธิการแจก ทองคำ 3 บาท สำหรับพนักงานเก่าที่มีอายุงานครบ 10 ปี โดยเปลี่ยนเป็นการเสนอเงิน 40,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากสัญญาที่เคยให้ไว้ ทำให้พนักงานส่วนหนึ่งไม่พอใจและรวมตัวกันประท้วงหน้าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
หลังการเจรจาอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมไกล่เกลี่ยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้ามาเป็นคนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. ถึงช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 บริษัทตกลงจ่ายโบนัสประจำปี 2568 ในอัตรา 7 เดือน บวก 12,000 บาท และเงินเพิ่มอีก 3,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มค่าจ้างประจำปี 2569 ในอัตรา 3.0% พร้อมทั้งเปลี่ยนสวัสดิการรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่อง 10 ปี จากทองคำเป็นเงิน 50,000 บาท รวมถึงปรับเพิ่มสวัสดิการค่ากะเป็น 160 บาท/วัน และพิจารณากำหนดวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 9 วัน
รมว.แรงงานกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีร่วมกัน โดยระบุว่าพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จะกลับเข้าทำงานตามปกติในวันนี้ (9 ธ.ค. 2569) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและข่าวลือเกี่ยวกับการ "ปิดงาน" หรือ "ไล่ออก" ได้อย่างราบรื่น