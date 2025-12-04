ลือสะพัด! บริษัท “ไดกิ้น” ออกหนังสือเลิกจ้างพนักงาน หลังประท้วงขอโบนัส

กรณีกลุ่มพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี รวมตัวประท้วงเรียกร้องโบนัส ปี 2568 หลังไม่พอใจฝ่ายบริหารเสนอจ่ายโบนัส 5 เดือน+เงิน 12,000 บาท โดยยื่นขอเสนอขอโบนัส 11 เดือน+เงิน 100,000 บาท อ้างว่าตามผลกำไรที่บริษัทฯ ได้รับในปีนี้มีมากถึง 5.9 พันล้านบาท รวมทั้งยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมาก และยังมีการปันหุ้นเพิ่มอีกกว่า 5 พันล้านบาท จนสร้างความไม่พอใจอย่างหนัก
ล่าสุดวันนี้ (4 ธ.ค.) ในโลกออนไลน์พบว่ามีประกาศจาก บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2568 เรื่อง แจ้งปิดงานงดจ้าง โดยระบุเนื้อหา ดังนี้
เรียน
1. สหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี
2. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง
1. ข้อเรียกร้องบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 17 พ.ย. 2568
2. ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี ฉบับลงวันที่ 15 ก.ย. 2568
3. หนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงาน ฉบับลงวันที่ 19 พ.ย. 2568
ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี และมีการเจรจากันเองแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานมาโดยตลอด โดยมีการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค. 2568 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ทั้ง 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงขอยุติการ เจรจาเมื่อเวลา 12:00 น. แล้วนั้น
ดังนั้น เมื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถหาข้อยุติได้ และกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้
โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทฯ จึงแจ้งมายังสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบว่า บริษัทฯ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้างกับสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี และสมาชิกสหภาพที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้แจกกระเป๋าเดินทางให้พนักงาน โดยพนักงานดีใจคิดว่าแจกกระเป๋าเพื่อเอาไว้ใส่โบนัส ขณะชาวเน็ตมองว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าจะโดนไล่ออก