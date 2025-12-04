“ไดกิ้น” ปิดงานงดจ้างสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรีและสมาชิก 1,500 คนหลังตกลงกันไม่ได้

ศูนย์ข่าวศรีราชา – “ไดกิ้น”ประกาศปิดงานงดจ้างสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรีและสมาชิกรวม 1,500 คน หลังการเจรจาครั้งล่าสุดไม่สามารถตกลงกันได้ให้มีผล 6 ธ.ค.นี้ ขณะที่ประธานสหภาพแรงงานฯ ยันทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไกล่เกลี่ยอีกครั้ง 8ธ.ค.นี้ ขณะที่ข้อเสนอล่าสุดอยู่ที่ 6 เดือน +1.2 หมื่นปรับขึ้นเงิน 3%
เมื่อเวลา วันนี้ ( 4 ธ.ค.) บริษัท ไดกิ้น อินตัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหนังสือแจ้งปิดงานงดจ้างสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี และสมาชิก รวม 1,500 คน โดยมีใจความว่า
“ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อ สหภาพแรงงานไดกิ๋นอมตะรักษ์เสรีและมีการเจรจากันเอง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานมาตลอด โดยมีการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 แเต่ไม่สามารถตกลงกันได้ทั้ง 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงขอยุติการเจรจาเมื่อเวลา 12:00 น. แล้วนั้น
ดังนั้น เมื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงฐานไม่สามารถหาข้อยุติได้และกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกละกันได้โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทฯ จึงแจ้งมายัง สหภาพแรงงงานไดกิ้นอมคะรักษ์เสรีและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ให้ทราบว่า บริษัทฯ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้างกับสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี และสมาชิกสหภาพที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้หลังเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายมานิตย์ ปียังประธานสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี ซึ่งได้ยอมรับว่าหนังสือกล่าวเป็นของจริง ซึ่งการประกาศปิดงานของบริษัทฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นการงดจ้างเฉพาะสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี ในนิคมฯ อมตะนครชลบุรีเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงสหภาพแรงงานไดกิ้นที่ระยอง และที่มาบสามเกลียว
แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการประกาศปิดงานแต่ในส่วนของโบนัสที่ทางบริษัทได้ขยายให้พนักงานเป็น 6 เดือน + เงิน 1.2 หมื่นบาท และปรับขึ้นเงินเดือน 3% ยังเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้กับพนักงานทั้งหมด รวมทั้งที่ถูกปิดงานด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
“ ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ทางสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะรักษ์เสรี ยังมีกำหนดที่จะต้องเจรไกล่เกลี่ยกับทางบริษัทเป็นครั้งที่ 12
ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี ซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้ สหภาพแรงงานทั้ง 3 โรงงานจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานอีกครั้ง” นายมานิตย์ กล่าว