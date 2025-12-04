ช็อกวงการ! ไดกิ้นประกาศ 'ปิดงาน' เลิกจ้างพนักงาน หลังตกลงข้อพิพาทแรงงานเรื่องโบนัสไม่ลงตัว

ช็อกวงการอุตสาหกรรม! ไดกิ้นประกาศ “ปิดงาน–งดจ้าง” พนักงานสหภาพฯ หลังเจรจาโบนัสปี 2568 ล่มไม่เป็นผล จุดชนวนข้อพิพาทแรงงานระอุหนัก สะท้อนรอยร้าวความขัดแย้งระหว่างบริษัทและลูกจ้างที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ท่ามกลางกระแสวิจารณ์เดือดในโลกออนไลน์
วันนี้ (4 ธ.ค.) เพจ “อีซ้อแฉยับ“ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ”บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ ได้ออกหนังสือแจ้ง 'ปิดงานงกจ้าง' กับสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะนครศรีและสมาชิกสหภาพฯ ที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป หลังจากการเจรจาข้อพิพาทแรงงานเรื่องโบนัสประจำปีที่ยืดเยื้อมานานไม่สามารถหาข้อยุติได้ โดยการเผชิญหน้าระหว่างบริษัทฯ และพนักงานกลุ่มสหภาพแรงงานฯ เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในการเจรจาต่อรองเรื่องโบนัสประจำปี 2568
ทั้วนี้ ข้อเสนอเริ่มต้นจากบริษัทฯ เสนอโบนัส 5 เดือน + เงินพิเศษ 12,000 บาท (ภายหลังมีการรายงานว่าบริษัทเสนอเพิ่มเป็น 7-8 เดือน หากพนักงานยอมตัดเรื่องทองคำออก) แต่ข้อเรียกร้องจากพนักงาน/สหภาพฯ มีการเรียกร้องเริ่มต้นที่ โบนัส 11 เดือน + เงินพิเศษ 100,000 บาท (มีรายงานข่าวอื่น ๆ ที่ระบุตัวเลขแตกต่างกันไป เช่น 8 เดือน + 24,000 บาท และมีประเด็นเรื่องการปรับลดสวัสดิการ ทองคำ 3 บาท ที่พนักงานบางส่วนเคยได้รับ)
โดยบริษัทฯ แจ้ง 'ปิดงาน' ยุติการเจรจา
จากเอกสารของบริษัทฯ ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ระบุว่า ตามที่ได้มีการเจรจาข้อพิพาทแรงงานกันมาหลายครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนกระทั่งการเจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อเวลา 12:00 น. ของวันนี้ (4 ธ.ค. 2568) ไม่สามารถหาข้อยุติได้ และกลายเป็น 'ข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้' บริษัทฯ จึงอาศัยสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ประกาศ 'ปิดงาน' กับสหภาพแรงงานไดกิ้นอมตะนครศรีและสมาชิกสหภาพฯ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม การ "ปิดงาน" คือสิทธิของนายจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่จะปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานเข้ามาทำงานชั่วคราว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในระหว่างการปิดงาน นายจ้างจะไม่มีภาระในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ถูกปิดงาน