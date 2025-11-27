ศาลแรงงานภาค 7 เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องสมานฉันท์ลูกจ้างนายจ้าง

วันที่ 26 พ.ย.ศาลแรงงานภาค 7 นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลแรงงานภาค 7 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องสมานฉันท์ลูกจ้างนายจ้าง โดยดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี นอกสถานที่ทำการที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ด้วยความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ประสานให้คู่พิพาทมาติดต่อยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง จำนวน 4 เรื่องและการไกล่เกลี่ยมีผลสำเร็จ จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ศาลยุติธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีแรงงาน ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การไกล่เกลี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ข้อพิพาทสามารถยุติลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่ความ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญมีสถานประกอบการและแรงงานจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทแรงงานได้สูงดังนั้นการนำกระบวนการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง" มาใช้ จะเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยยังไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมได้โดยง่ายและรวดเร็วศาลแรงงานภาค 7 จึงได้จัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องสร้างสมานฉันท์ลูกจ้าง นายจ้าง” ณ จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ตลอดจนขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมให้คู่พิพาทด้านแรงงาน สามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือก
ในการยุติข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ โดยรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันไว้ได้ เป็นการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลแรงงานภาค 7 และส่งเสริมให้ศาลแรงงานเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่เข้าร่วมโครงการในวันเปิดโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้ที่สนใจในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก.