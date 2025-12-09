เขมรยิงปืนใหญ่เข้าตาพระยา บ้านเรือนประชาชนพังยับ 1 หลัง เสียหายเล็กน้อย 1 หลัง

เขมรยิงปืนใหญ่เข้าพื้นที่บ้านโคกทหาร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว บ้านเรือนประชาชนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง เสียหายเล็กน้อยอีก 1 หลัง กองทัพภาคที่ 1 ย้ำกัมพูชาเป็นภัยคุกคาม จำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อยับยั้งภัย
วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.43 น.เพจ “กองทัพภาคที่ 1 ทันเหตุการณ์” โพสต์ข้อความเกี่ยยวกับสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว ว่า “ฝ่ายไทยปกป้องแผ่นดิน — ไม่ได้เริ่มปัญหา
การปฏิบัติของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดน เป็นการ ป้องกันตนเองตามสิทธิของรัฐอธิปไตย เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนและป้องกันเหตุรุนแรง ไม่ใช่การรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีภัยคุกคามเกิดขึ้นจริง ต่อกำลังพลไทย ทั้งการลอบวางทุ่นระเบิด การยิงใส่ทหารจนบาดเจ็บพิการ รวมถึงการพบอาวุธหนักเล็งเป้ามายังพื้นที่พลเรือนของไทย
ข่าวกรองยืนยันถึงการเคลื่อนย้าย จรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลกว่า 100 กม. ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนโดยตรง
กองทัพภาคที่ 1 จึง จำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อยับยั้งภัย ตามกรอบกฎหมายสากล และกฎการปะทะที่ประเทศทั้งสองเคยยึดถือ ไม่รอให้คนไทยตกเป็นเหยื่อก่อน
ฝ่ายกัมพูชามีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ซ้ำซาก ทั้ง การกระทำที่เป็นภัยจริง (Hostile Act) และ การแสดงเจตนาคุกคาม (Hostile Intent) ต่อดินแดนไทยอย่างต่อเนื่อง
เหตุระเบิด-พบทุ่นสังหารในพื้นที่ อ.ตาพระยา หน่วยเข้าพิสูจน์ทราบทันที!
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 9 ธ.ค. 68 ในพื้นที่ บ้านโคกทหาร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พบความเสียหายจากกระสุน/ลูกปืนใหญ่ จำนวน 2 หลัง ได้แก่
บ้านเลขที่ 20 ม.5 (บ้านนายโสภี กันเข็ม) ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
บ้านเลขที่ 170 ม.5 (บ้านนายวิชา ฉ่ำดำ) ถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายเล็กน้อย
โดย กองทัพภาคที่ 1 จะให้ความช่วยเหลือต่อไป
ต่อมา เวลา 09.07 น. หน่วย ร้อย.ช.ช.พัน.2 ชป.พื้นที่หนองหญ้าแก้ว ได้เข้าพิสูจน์ทราบ พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 จำนวน 2 ทุ่น สภาพพร้อมใช้งาน บริเวณพิกัด 48PTA 55620 28846
ผลการดำเนินการ
• ได้ทำการนิรภัยเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้ สป.5 ขศ. เพื่อดำเนินการต่อ
• ชุดปฏิบัติการยังคง สำรวจพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กองทัพภาคที่ 1 พร้อมดูแลสถานการณ์ใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างสูงสุด