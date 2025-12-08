“ธันวดี จุฑาวรากุล” ผู้สร้างสรรค์สไตล์เด่นให้คนดัง

JASPAL THE EDIT แคมเปญซีรีย์คอลลาบอเรชั่นการทำงานของแบรนด์ร่วมกับบุคคลในวงการแฟชั่นไทย รวมถึงเหล่าอาร์ติสต์ สไตลิสต์ ครีเอทีฟ และอีกมากมาย เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นส่งท้ายปี “JASPAL THE EDIT x TUNTUNN” กับการดึงตัว ธัน-ธันวดี จุฑาวรากุล สไตลิสต์ผู้ครีเอทสไตล์อันโดดเด่นให้กับนักแสดงและเซเลบริตีแถวหน้าของเมืองไทย โดยถ่ายทอดกลิ่นอายของ Modern Femme ที่นำมาตีความใหม่ ปรับเสื้อผ้าผู้หญิงในแบบที่เท่ แต่ยังเฟมินีนอย่างมั่นใจ แฟชั่นไอเทมทุกชิ้นถูกคิดให้ใช้งานได้จริง สนุกกับการเลเยอร์และเปลี่ยนลุคได้อย่างแนบเนียนลงตัว
ธัน ธันวดี นิยามงานสไตลิสต์ของตัวเองด้วยแนวคิด “Minimal with Intent — เรียบ โก้ เนี้ยบ ไม่เยอะ แต่เอาอยู่ในทุกมุมมอง” โดยนำกลิ่นอายการแต่งตัวแบบ Masculine Silhouettes มาปรับเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงในแบบที่เท่ ให้สไตล์ที่โดดเด่นแต่ไม่ละทิ้งความเป็นเฟมินีนในลุคให้สาวๆ ได้สนุกกับการเลเยอร์ในแต่ละไอเทม
ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด! Convertible Oversized Blazer เบลเซอร์ดีไซน์ที่ถอดแขนเป็นเสื้อกั๊กได้ จะสวมเดี่ยวคู่กางเกงทรงบอย หรือเลเยอร์ท่อนบนที่มีความเฟมินีนก็สร้างลุคที่หลากหลายได้ Lace-up Details ดีเทลเชือกที่เติมมุม Masculine ให้ลุคอย่างพอดี ถ่ายทอดผ่านจั๊มสูทและครอปเบลเซอร์ในซิลลูเอตที่เฉียบคม หรือจะเป็น Leather Blazer เบลเซอร์สูทหนังสีขาวแมตช์กับไอเทมชิ้นอื่น ก็ให้ความหรูโก้แบบมีเอกลักษณ์ รวมถึงไอเทมอื่นๆ ที่มาในพาเลตสีโทนวินเทอร์ที่หนักแน่น สุขุม และร่วมสมัย อาทิ Beige, Burgundy, Ivory และ Black ให้สไตล์ของผู้หญิงเมืองยุคใหม่ที่สามารถใช้ชีวิตได้ตั้งแต่ Day-to-night รวมถึงโอกาสพิเศษต่างๆ