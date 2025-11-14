ส่องลุคแฟชั่นคู่นายกฯ และภริยา แต่งตัวแมตช์กันแบบไม่หลุดธีม

ตามเทรนด์คู่รักรุ่นใหม่ ที่ไปไหนมาไหนมักจะแต่งตัวเข้าคู่กัน เป็น Couple Look ให้รู้ว่าคู่นี้มาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคู่ สไตล์เหมือน หรือเลือกใช้เฉดสีไปในธีมเดียวกัน และสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ ไม่ได้มีเฉพาะในบรรดาคู่รักหนุ่มสาว แต่สำหรับคู่รักหมายเลขหนึ่งของเมืองไทย ก็ไม่ขอตกเทรนด์ เรียกได้ว่าต้องตบมือให้สไตลิสต์ เพราะทั้ง “เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีระกูล” นายกรัฐมนตรีของไทยและภริยาสาว “จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ” คู่นี้เวลาจะออกงานทางการ หรืองานสังสรรค์ ก็จะไปในทิศทางเดียวกันแบบไม่มีหลุดเทรนด์
สำหรับสาวจ๋าบอกได้เลยว่า เจอเธอทีไรเนี้ยบทุกลุค ไม่ว่าจะชุดแบบลำลองสบายๆ ลุคเก๋ๆ กระชากวัย หรือลุคทางการออกงานแบบจัดเต็ม จะเลือกใช้สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม หรือเลือกแต่งชุดผ้าไทย ก็สรรหาได้เข้ากับรูปร่างและสไตล์ส่วนตัว แบบส่งเสริมลุคให้ดูดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการเลือกแอคเซสซอรี่ที่กำลังพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป ที่สำคัญ วิธีการใช้ผ้าไทยของเธอ ก็รู้จักใช้ดีไซน์ทำให้แต่ละลุคดูทันสมัย น่าสนใจ เหมาะกับการช่วยขับเคลื่อนพลังซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทย ที่ภาครัฐพยายามผลักดัน
ส่วนนายกฯ อนุทิน ที่แม้จะมาในสไตล์หนุ่มแบบดิบๆ ไม่สนใจแฟชั่น หลายคนอาจจะมองว่า สไตล์ลุง มาในแนวเรียบง่ายเป็นทางการ ซึ่งมักจะเห็นในชุดสูท ชุดยูนิฟอร์ม หรือไม่ก็เสื้อโปโล ซึ่งดูเหมือนสไตล์การแต่งตัวของคู่นี้ จะไปคนละทาง แต่กลับเข้ากันได้ ด้วยการเลือกใช้สีสันในโทนสีที่เข้ากัน แบบเลือกสีเนคไทให้เข้ากับชุดเดรส หรือเลือกสไตล์เนื้อผ้า ลายผ้าไปในทางเดียวกัน
อย่างเวลาออกงานทางการ ถ้าต้องแต่งชุดไทย ก็จะเห็นชุดสีเข้าคู่กัน หรือลายไทยแพตเทิร์นเดียวกัน ใช้เนื้อผ้าทอแบบเดียวกัน หรือถ้าจะย้อนยุคก็ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนเวลาไปงานกาลา ที่ต้องการความเนี้ยบ ถ้าชุดฝ่ายหญิงอลังการเดรสหางปลา ก็จะเห็นฝ่ายชายเลือกใส่ทักซิโด้แบบจัดเต็ม ถ้าทางการไม่มากนักเดรสหรูก็มาคู่กับชุดสูทเรียบ แต่เติมด้วยเนคไทหรือ Pocket Square (ผ้าเช็ดหน้าสำหรับประดับกระเป๋าเสื้อสูท) เป็นโทนสีเดียวกัน หรือถ้าเวลาไปเที่ยวงานลำลอง ก็จะเลือกแต่งกายและเสื้อผ้าสีโทนแมตชิ่งแบบให้รู้ว่า เรานั้นคู่กัน
วันนี้เราจะพาคุณไปส่องแฟชั่นแบบมาเป็นคู่ของทั้ง 2 คน ว่าเวลาแต่งตัวมาแมตช์กันแล้วจะน่ารักและเข้ากันขนาดไหน
ลุคจัดเต็มออกงานคู่ชมเครื่องประดับแบรนด์สิริวัณณวรี
แต่งไทยย้อนยุคร่วมงานพิธีและชมโขนพระราชทาน
ชุดผ้าไทยออกงานแต่งแบบเข้าคู่และเข้ากับธีมงาน
ชุดผ้าไทยออกงานแต่งแบบเข้าคู่และเข้ากับธีมงาน
ลุคทางการและไว้อาลัยเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
ลุคสูทและเดรสออกงานสังคม
เสื้อคู่ลายดอกร่วมพิธีสงกรานต์
แฟชั่นลำลองท่องเที่ยวคู่กัน
ทักซิโดและเดรสตัวสวยร่วมงานพิธีสมรส