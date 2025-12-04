ลุคผิวใสฉ่ำแบบ Glass Skin… กำลังจะมา!

No7 แบรนด์สกินแคร์ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เตรียมเปิดตัวไลน์สกินแคร์ใหม่ล่าสุดในไทยภายใต้ชื่อ “No7 GOOD INTENT” คอลเลกชันเพื่อผิวโกลว์ใส ฉ่ำแบบ Glass Skin ด้วยส่วนผสมพรีเมียมที่บำรุงล้ำลึก สัมผัสบางเบา มาพร้อมแพ็คเกจจิ้งใช้งานง่าย สะดวกยิ่งขึ้น กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มบิวตี้เลิฟเวอร์ มองหาสกินแคร์ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริง ภายใต้คอนเซปต์ “GLASS SKIN starts with GOOD INTENT – กลาสสกินผิวใส ฉ่ำไว ไม่มัน” เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีผิวใสดุจกระจกแบบง่าย ๆ ใช้แล้วรู้สึกสบายผิว พร้อมลุยได้ทันทีและคงผิวสวยเนียนใสได้ตลอดทั้งวัน
ใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริง ผลิตภัณฑ์ No7 GOOD INTENT ออกแบบให้ครบรูทีนผิวกระจก 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ Cleanse, Tone, Treat และ Moisturize โดยมีผลิตภัณฑ์ครบไลน์ Cleansing Balm , Toner Pad , Jelly Mask ไปจนถึงมอยส์เจอร์เนื้อบางเบา แต่ให้การบำรุงที่ล้ำลึกกว่า ไอเท็มไฮไลท์ Skin Sip Moisture Milk ที่กำลังถูกพูดถึงว่าเป็นตัวช่วยให้ผิวฉ่ำโกลว์ในทันที
เตรียมพบกับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 16 ธันวาคมนี้ No7 GOOD INTENT
พร้อมเผยโฉมพรีเซนเตอร์ คนดัง และเปิดให้สัมผัสผลิตภัณฑ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร!!
Get Ready! GLASS SKIN starts soon
#No7GoodIntent #กลาสสกินผิวใส #BootsThailand