EconMass ผนึก GULF ส่งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชนบ้านป่าหมาก จ.ประจวบฯ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ x กัลฟ์ จัดกิจกรรม “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ส่งมอบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำโดย “คุณดวงพร อุดมทิพย์” นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดยมี “คุณนันท์นิชา จิตต์เอี่ยม“ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกันจัดกิจกรรม “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ”ร้อยตำรวจเอกณรงค์ นิลอ่างทอง“ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก พร้อมด้วยคณะครู และผู้นำชุมชน เป็นผู้รับมอบ
โดยกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมเดินทางมาสัมผัสการทำงานด้าน CSR ของ GULF ที่มอบแผงโซลาร์เซลล์ พลังงานสะอาดให้กับชุมชน พร้อมทั้งได้ร่วมเรียนรู้การทำการทำสเปย์กันยุงจากสมุนไพรตะไคร้หอม พร้อมมอบเครื่องสกัดน้ำมันตะไคร้หอม และของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นแก่โรงเรียนบ้านป่าหมาก
สำหรับกิจกรรม “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ครอบคลุมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการทำงานในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ควบคู่กับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน