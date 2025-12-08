เสธ.ทบ.ถกแม่ทัพภาค 2-ผบ.กกล.สุรนารี ผบ.หน่วยในพื้นที่ มอบแนวทางการปฏิบัติ พร้อมสั่งเข้มรับมือภัยคุกคามชายแดนกัมพูชา 24 ชม. เน้นความปลอดภัยกำลังพล-ประชาชน
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 68 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ.) ร่วมหารือกับ แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผบ.กองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) พร้อม ผบ.หน่วยในพื้นที่ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติ และประสานการดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยให้เตรียมการรองรับภัยคุกคามจากฝั่งกัมพูชาในทุกรูปแบบตลอด 24 ชม. และเน้นย้ำให้กำกับดูแลในเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่