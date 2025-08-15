ทบ.ต้อนรับรอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ด้านความมั่นคง ร่วมหารือสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

พล.อ. ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ ดร. แอนดรูว์ ไบเออร์ส ( Dr.Andrew Byers) รอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ห้วง 14-15 ส.ค.68 นี้ ในโอกาสนี้ เสนาธิการทหารบก ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ
รอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ ในการเข้ารับตำแหน่ง และได้หารือร่วมกันในหลายประเด็นโดยสรุป ดังนี้
-ประเด็นด้านสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา : กองทัพบก ขอบคุณสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนการเจรจาหยุดยิง ที่ผ่านมา กองทัพบกมีความพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะและพยายามให้เกิดข้อตกลงในการหารือผ่านการประชุมทวิภาคี GBC และ RBC ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้มี 2 ประเด็นที่กองทัพบก มีความห่วงกังวล คือ กัมพูชายังคงมีการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน และการมีใช้อากาศยานไร้คนขับ (drone) ในการลาดตระเวนรุกล้ำอธิปไตยของไทย
-ประเด็นการเผยแพร่ข่าวเท็จ (Fake news) ของกัมพูชา : กองทัพบกเห็นว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชน ซึ่งปัจจุบันการควบคุมเป็นไปได้ยากและเป็นการสร้างข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ทั้งนี้ กองทัพบกเน้น ย้ำว่าการจัดตั้งกลุ่มคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT (Interim Observer Team) เป็นการดำเนินการในส่วนของกองทัพ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งกลุ่มคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT (ASEAN Observer Team) ซึ่งเป็นดำเนินการในส่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ในขั้นต้น ซึ่งทางสหรัฐฯ นั้นมองว่าในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันกัมพูชามีความได้เปรียบด้านสงครามข่าวสาร ซึ่งมีผลต่อมุมมองของประชาคมโลก ทั้งนี้การรายงานข้อมูลจาก IOT / AOT จะช่วยยืนยันข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้
-ประเด็นกลไกการแก้ปัญหาระหว่างไทย - กัมพูชา : สหรัฐฯ เห็นด้วยกรณีข้อพิพาทระหว่างไทย – กัมพูชานั้น ควรใช้กลไกภายใต้กรอบอาเซียนในการหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้กลไกของสหประชาชาติ (UN) สหรัฐฯ พร้อมให้การสนับสนุนมาเลเซียและอาเซียน ในการแก้ไขความขัดแย้งภายใต้กลไกดังกล่าวอย่างเต็มที่
รอง ผช.รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวถึงท่าทีและนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุด AOT (อาทิ การส่งกำลังบำรุง, ISR, การขนส่ง, การสื่อสาร และเครื่องมืออื่นๆ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันถึงการดำเนินการของไทยที่ผ่านมาเป็นไป เพื่อรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน และเป็นไปเพื่อป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมและ ได้สัดส่วนกับสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติสากล ที่เกี่ยวข้อง